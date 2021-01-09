Стало известно, были ли украинцы на борту рухнувшего в Индонезии Боинга

В Сеть попал предположительный список пассажиров и членов экипажа лайнера.
Украинцев на борту разбившегося пассажирского самолета Boeing 737-500 компании Sriwijaya Air в Индонезии не было.
Об этом свидетельствует предположительный список пассажиров и членов экипажа лайнера, который попал в Сеть.
Судя по списку, на борту Boeing 737-500 всего было 62 человека - 55 пассажиров и 7 членов экипажа.
Напомним:
- В Индонезии 9 января потерпел крушение самолет Sriwijaya Air, который выполнял рейс из столицы Джакарты в Понтианак.
- По данным Flightradar24, через 4 минуты после вылета из аэропорта Джакарты самолет спикировал в океан - меньше чем за минуту он потерял 10 тысяч футов высоты.
- Информацию об авиакатастрофе подтвердило Министерство транспорта Индонезии.
- Согласно информации CNN Индонезия, пассажирский самолет Boeing 737-500 упал в воду недалеко от острова Ланканг. Сообщается, что рыбаки два раза видели взрыв со стороны моря.
- Появились первые кадры с места падения самолета – найдены обломки самолета и части тел.
Автор: Анна Багрий