Стало известно, были ли украинцы на борту рухнувшего в Индонезии Боинга

Фото с места трагедии / Twitter

Украинцев на борту разбившегося пассажирского самолета Boeing 737-500 компании Sriwijaya Air в Индонезии не было.

Об этом свидетельствует предположительный список пассажиров и членов экипажа лайнера, который попал в Сеть.

Судя по списку, на борту Boeing 737-500 всего было 62 человека - 55 пассажиров и 7 членов экипажа.

Предположительный список пассажиров / Telegram Раньше всех. Ну почти

Напомним: