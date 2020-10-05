Стало известно, что происходит в Бишкеке после разгона протестов

В Кыргызстане произошли столкновения митингующих с силовиками / Sputnik / Эламан Карымшаков

В результате разгона правоохранительными органами митинга в Бишкеке есть раненые как среди представителей силовых структур, так и среди протестующих. Пострадал один из организаторов митингов, лидер партии Ака Мекен Жанар Акаев, который получил ранение в ногу.

Об этом сообщает киргизское издание kaktus.media.

По информации ресурса, в месте, где были баррикады на улице Киевской, лежит раненый человек без сознания. Активисты пытаются ему помочь. На место происшествия прибыла карета скорой помощи.

Еще один человек ранен в руку и ногу. По предварительным данным, его ранили резиновой пулей. Человеку пытались помочь на месте происшествия.

В социальных сетях появилось видео с лидером политической силы Ака Мекен Жанаром Акаевым, которого соратники уводят с места событий из центра Бишкека. По предварительным сведениям, он был ранен в ногу резиновой пулей.

В Минздраве заявили о двух пострадавших в ходе столкновений силовиков. Как утверждают медицинские работники, правоохранители получили сотрясение мозга из-за попадания в них камнями.

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