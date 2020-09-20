Стало известно, где учатся внучки Лукашенко

Сын Лукашенко поделился, что его дочери учатся не в простой школе.
Средний сын действующего президента Беларуси Александра Лукашенко – глава Президентского спортивного клуба Дмитрий, поделился, что его младшая дочь Александра в 2020 году пошла в перший класс Минской международной гимназии.
Сын Лукашенко рассказал Sputnik, что его средняя и старшая дочери – Дарья и Анастасия, тоже учатся в минской гимназии.
"Младшая пошла в первый класс (в этом году), средняя и старшая тоже проходят там обучение", – поделился он.
- Ранее СМИ писали, что внучки Александра Лукашенко Дарья и Анастасия ушли из минского лицея при Белорусском государственном университете.
- Также появилась информация, что младший сын Лукашенко Николай поступил в лицей при БГУ, однако забрал документы и будет проходить обучение в Москве под вымышленной фамилией.
Автор: Екатерина Присяжнюк