Стало известно, где учатся внучки Лукашенко

Внучки Александра Лукашенко учатся в Минске в гимназии, сообщил средний сын президента / Reuters

Средний сын действующего президента Беларуси Александра Лукашенко – глава Президентского спортивного клуба Дмитрий, поделился, что его младшая дочь Александра в 2020 году пошла в перший класс Минской международной гимназии.

Сын Лукашенко рассказал Sputnik, что его средняя и старшая дочери – Дарья и Анастасия, тоже учатся в минской гимназии.

"Младшая пошла в первый класс (в этом году), средняя и старшая тоже проходят там обучение", – поделился он.