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Стало известно, где в Нагорном Карабахе появятся миротворцы из Турции

12 декабря 2020, 19:12
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По словам Ильхама Алиева, мониторинговый центр появится в Карабахе согласно договоренностям Армении, Азербайджана и России.

алиев
Создание мониторингового центра в Карабахе - показатель сотрудничества Москвы и Анкары, - Алиев / president.az

Совместный мониторинговый центр России и Турции, целью которого является контроль над соблюдением перемирия в Нагорном Карабахе, будет создан в Агдамском районе, который был освобожден войсками Баку из-под контроля Армении и анклава НКР согласно договоренностям от 9 ноября.

Как заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, сейчас идет процесс создания российско-турецкого центра по наблюдению за перемирием в Агдамском районе. Его создание согласовано трехсторонним заявлением Еревана, Баку и Москвы.

"Мы находимся на стадии создания Мониторингового Центра в Агдамском районе. Это отражено в подписанном заявлении 10 ноября. Турецко-российский мониторинговый центр будет наблюдать за режимом прекращения огня. На мой взгляд, это хороший показатель регионального сотрудничества. В том числе сотрудничества между Турцией и Россией. Это уже реальность", - цитирует Алиева информагентство Азертадж.

Справка

Агдамский район расположен у восточного подножия Карабахского хребта, на окраине Карабахской равнины в 26 километрах от Степанакерта – столицы непризнанного анклава Нагорно-Карабахская республика. Это один из 7 районов так называемого "пояса безопасности", который был отвоеван у Азербайджана в 1993 году. После окончания острой фазы армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе 9 ноября 2020 года был передан под контроль Азербайджана.

Войска Баку установили контроль над Агдамским районом 20 ноября. Президент Азербайджана Ильхам Алиев поспешил заявить, что войну в Карабахе можно считать завершенной.Читайте такжеПочему победа Азербайджана в Нагорном Карабахе – ловушка Турции и России

Россия и Турция в Нагорном Карабахе

  • 10 ноября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что соглашениями от 9 ноября не предусмотрено размещение турецких миротворцев в Нагорном Карабахе. Совместный мониторинговый центр должен быть создан конкретно на территории Азербайджане.
  • 1 декабря Анкара и Москва подписали совместное заявление о создании российско-турецкого координационного центра по мониторингу перемирия на территории Нагорного Карабаха.

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