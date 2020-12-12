Стало известно, где в Нагорном Карабахе появятся миротворцы из Турции

Создание мониторингового центра в Карабахе - показатель сотрудничества Москвы и Анкары, - Алиев / president.az

Совместный мониторинговый центр России и Турции, целью которого является контроль над соблюдением перемирия в Нагорном Карабахе, будет создан в Агдамском районе, который был освобожден войсками Баку из-под контроля Армении и анклава НКР согласно договоренностям от 9 ноября.

Как заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, сейчас идет процесс создания российско-турецкого центра по наблюдению за перемирием в Агдамском районе. Его создание согласовано трехсторонним заявлением Еревана, Баку и Москвы.

"Мы находимся на стадии создания Мониторингового Центра в Агдамском районе. Это отражено в подписанном заявлении 10 ноября. Турецко-российский мониторинговый центр будет наблюдать за режимом прекращения огня. На мой взгляд, это хороший показатель регионального сотрудничества. В том числе сотрудничества между Турцией и Россией. Это уже реальность", - цитирует Алиева информагентство Азертадж.

Справка

Агдамский район расположен у восточного подножия Карабахского хребта, на окраине Карабахской равнины в 26 километрах от Степанакерта – столицы непризнанного анклава Нагорно-Карабахская республика. Это один из 7 районов так называемого "пояса безопасности", который был отвоеван у Азербайджана в 1993 году. После окончания острой фазы армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе 9 ноября 2020 года был передан под контроль Азербайджана.

Войска Баку установили контроль над Агдамским районом 20 ноября. Президент Азербайджана Ильхам Алиев поспешил заявить, что войну в Карабахе можно считать завершенной.Читайте такжеПочему победа Азербайджана в Нагорном Карабахе – ловушка Турции и России

Россия и Турция в Нагорном Карабахе