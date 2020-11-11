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Стало известно, как Байдена лишили 20 голосов выборщиков

11 ноября 2020, 07:32

На сайте RealClearPolitics не учитывали Пенсильванию, поскольку там еще не завершен процесс подсчета голосов.

Джо Байден
Джо Байден / GettyImages

Один из основателей агрегатора политических опросов RealClearPolitics Том Беван объяснил, как так получилось, что у кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена "забрали" 20 голосов выборщиков и поставили его победу на выборах в США под сомнение.

По словам Бевана, на сайте не учитывали Пенсильванию, поскольку там еще не завершен процесс подсчета.

"Это неправда! Мы не связывались с Пенсильванией, ничего не изменилось", – написал он в Twitter.

Согласно данным на RealClearPolitics по состоянию на 01:00 11 ноября в Пенсильвании подсчитано 97% голосов. Пока лидирует Байден с 49,8% голосов, у Трампа – 49,1%. Однако в общих результатах эти данные еще учтены, поэтому демократу отдают на этом ресурсе только 259 голосов выборщиков из 270 необходимых, а республиканцу – 214.

realclearpolitics.com/elections/live_results/2020/president

Ссылаясь на эти данные бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани написал в Twitter, что у демократа забрали 20 голосов в Пенсильвании и тот якобы лишился победы.

Тем временем во время пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter Байден, заявил, что процесс передачи власти в США после выборов уже не остановить.

"Мы находимся в начале переходного периода, который идет полным ходом. Нас уже ничего не остановит", - заверил Байден.

В свою очередь Дональд Трамп анонсировал некую "победу" на следующей неделе.

"Мы добились большого прогресса. Результаты начнут поступать на следующей неделе. Сделаем Америку снова великой", – заявил президент США в Twitter.

А государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что вскоре произойдет плавная передачи власти второй администрации Дональда Трампа.

"Мир должен быть полностью уверен в том, что переходный период 20 января будет успешным. Мы готовы, мир наблюдает за тем, что здесь происходит. Мы собираемся подсчитать все голоса", - цитируер Помпео Bloomberg.

При этом Помпео добавил, что они будут подсчитывать голоса, чтобы "убедиться, что любой незаконный голос не был учтен".

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Выборы в США - о чем сообщалось ранее:

  • По данным американских СМИ, кандидат от демократов, бывший вице-президент США Джо Байден набрал достаточное количество голосов коллегии выборщиков для победы над нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом.
  • При этом официальные результаты выборов еще не оглашены.
  • Дональд Трамп заявил, что выборы еще не закончились, и его штаб будет отстаивать свои позиции по результатам выборов в суде.
  • Телеканал Fox со ссылкой на источники сообщил, что президент США Дональд Трамп готов признать, что проиграл на выборах, только при условии провала юридических процессов.
  • В то же время Джо Байден выступил с обращением к нации в своем родном городе Уилмингтон. Он пообещал стать президентом для всех американцев, включая 70 миллионов человек, проголосовавших за переизбрание Дональда Трампа.
  • После сообщений о победе на выборах в США кандидата от Демократической партии Джо Байдена сторонники действующего президента Дональда Трампа начали акции протеста. Они заявляют о "краже голосов".

Когда объявят результаты выборов президента США​​ 2020

3 ноября в США прошли выборы президента. День голосования не является решающим и не означает завершения выборов, поскольку в конечном итоге президента избирают члены Коллегии выборщиков. Всего их 538. Представители каждого штата обязаны проголосовать так, как большинство его жителей, а количество выборщиков зависит от численности его населения.​

Бывают случаи, когда выборщики нарушают негласное правило и отдают свой голос в пользу иного кандидата – того, за кого не проголосовала большая часть избирателей штата.

​Голосование Коллегии состоится почти через полтора месяца после дня голосования. В 2020 году голосование Коллегии выборщиков состоится 14 декабря.

Обычно становится ясно, кто победил на выборах президента США на следующий день после выборов. Но в этом году из-за пандемии нужно будет ждать бюллетени, отправленные по почте, и по этой причине объявление результатов может занять больше времени.

По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса.

После избрания нового президента, ему выделяется время на назначение министров.

Церемония инаугурации нового главы США по традиции проходит 20 января у здания Капитолия в Вашингтоне.

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