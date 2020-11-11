Стало известно, как Байдена лишили 20 голосов выборщиков

На сайте RealClearPolitics не учитывали Пенсильванию, поскольку там еще не завершен процесс подсчета голосов.
Один из основателей агрегатора политических опросов RealClearPolitics Том Беван объяснил, как так получилось, что у кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена "забрали" 20 голосов выборщиков и поставили его победу на выборах в США под сомнение.
По словам Бевана, на сайте не учитывали Пенсильванию, поскольку там еще не завершен процесс подсчета.
"Это неправда! Мы не связывались с Пенсильванией, ничего не изменилось", – написал он в Twitter.
Согласно данным на RealClearPolitics по состоянию на 01:00 11 ноября в Пенсильвании подсчитано 97% голосов. Пока лидирует Байден с 49,8% голосов, у Трампа – 49,1%. Однако в общих результатах эти данные еще учтены, поэтому демократу отдают на этом ресурсе только 259 голосов выборщиков из 270 необходимых, а республиканцу – 214.
Ссылаясь на эти данные бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани написал в Twitter, что у демократа забрали 20 голосов в Пенсильвании и тот якобы лишился победы.
Тем временем во время пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter Байден, заявил, что процесс передачи власти в США после выборов уже не остановить.
"Мы находимся в начале переходного периода, который идет полным ходом. Нас уже ничего не остановит", - заверил Байден.
В свою очередь Дональд Трамп анонсировал некую "победу" на следующей неделе.
"Мы добились большого прогресса. Результаты начнут поступать на следующей неделе. Сделаем Америку снова великой", – заявил президент США в Twitter.
А государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что вскоре произойдет плавная передачи власти второй администрации Дональда Трампа.
"Мир должен быть полностью уверен в том, что переходный период 20 января будет успешным. Мы готовы, мир наблюдает за тем, что здесь происходит. Мы собираемся подсчитать все голоса", - цитируер Помпео Bloomberg.
При этом Помпео добавил, что они будут подсчитывать голоса, чтобы "убедиться, что любой незаконный голос не был учтен".
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Выборы в США - о чем сообщалось ранее:
- По данным американских СМИ, кандидат от демократов, бывший вице-президент США Джо Байден набрал достаточное количество голосов коллегии выборщиков для победы над нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом.
- При этом официальные результаты выборов еще не оглашены.
- Дональд Трамп заявил, что выборы еще не закончились, и его штаб будет отстаивать свои позиции по результатам выборов в суде.
- Телеканал Fox со ссылкой на источники сообщил, что президент США Дональд Трамп готов признать, что проиграл на выборах, только при условии провала юридических процессов.
- В то же время Джо Байден выступил с обращением к нации в своем родном городе Уилмингтон. Он пообещал стать президентом для всех американцев, включая 70 миллионов человек, проголосовавших за переизбрание Дональда Трампа.
- После сообщений о победе на выборах в США кандидата от Демократической партии Джо Байдена сторонники действующего президента Дональда Трампа начали акции протеста. Они заявляют о "краже голосов".
Когда объявят результаты выборов президента США 2020
3 ноября в США прошли выборы президента. День голосования не является решающим и не означает завершения выборов, поскольку в конечном итоге президента избирают члены Коллегии выборщиков. Всего их 538. Представители каждого штата обязаны проголосовать так, как большинство его жителей, а количество выборщиков зависит от численности его населения.
Бывают случаи, когда выборщики нарушают негласное правило и отдают свой голос в пользу иного кандидата – того, за кого не проголосовала большая часть избирателей штата.
Голосование Коллегии состоится почти через полтора месяца после дня голосования. В 2020 году голосование Коллегии выборщиков состоится 14 декабря.
Обычно становится ясно, кто победил на выборах президента США на следующий день после выборов. Но в этом году из-за пандемии нужно будет ждать бюллетени, отправленные по почте, и по этой причине объявление результатов может занять больше времени.
По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса.
После избрания нового президента, ему выделяется время на назначение министров.
Церемония инаугурации нового главы США по традиции проходит 20 января у здания Капитолия в Вашингтоне.