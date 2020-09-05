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Стало известно, как Ефремов готовится к приговору

5 сентября 2020, 11:55

Артист ни на что не рассчитывает, поделился его защитник.

Адвокат утверждает, что Ефремов спокойно готовится к приговору суда – Михаил Ефремов ДТП
Михаил Ефремов спокойно готовится к приговору суда, утверждает его адвокат / Скриншот

Адвокат советского и российского актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев сообщил, что артист спокойно готовится к приговору суда по делу о смертельном ДТП.

Ефремов с первого дня говорил, что будет большой срок, и ни на что не рассчитывает, приводи слова его защитника ТАСС.

По словам адвоката, актеру стало легче, когда прокурор запросила 11 лет колонии.

"Готовится к приговору он спокойно… Когда прокурор запросила 11 лет колонии, Ефремов даже глазом не моргнул. Ему легче стало", – сказал юрист.

  • Ранее стало известно, что в начале июня Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы.
  • Актер, находясь за рулем джипа, выехал на встречку и врезался в грузовое авто. В результате аварии погиб водитель грузовика Сергей Захаров.
  • Позже экспертиза показала, что Ефремов находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
  • Сначала актер не признавал свою вину в совершении смертельного ДТП. Суд избрал Ефремову меру пресечения – домашний арест.
  • Потом артист сказал, что признает свою вину. Прокурор заявил, что вина Ефремова доказана. Сторона обвинения просила приговорить актера к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор Ефремову планируют огласить 8 сентября.

Михаил Ефремов Ефремов ДТП
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