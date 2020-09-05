Стало известно, как Ефремов готовится к приговору

Артист ни на что не рассчитывает, поделился его защитник.
Адвокат советского и российского актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев сообщил, что артист спокойно готовится к приговору суда по делу о смертельном ДТП.
Ефремов с первого дня говорил, что будет большой срок, и ни на что не рассчитывает, приводи слова его защитника ТАСС.
По словам адвоката, актеру стало легче, когда прокурор запросила 11 лет колонии.
"Готовится к приговору он спокойно… Когда прокурор запросила 11 лет колонии, Ефремов даже глазом не моргнул. Ему легче стало", – сказал юрист.
- Ранее стало известно, что в начале июня Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы.
- Актер, находясь за рулем джипа, выехал на встречку и врезался в грузовое авто. В результате аварии погиб водитель грузовика Сергей Захаров.
- Позже экспертиза показала, что Ефремов находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
- Сначала актер не признавал свою вину в совершении смертельного ДТП. Суд избрал Ефремову меру пресечения – домашний арест.
- Потом артист сказал, что признает свою вину. Прокурор заявил, что вина Ефремова доказана. Сторона обвинения просила приговорить актера к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор Ефремову планируют огласить 8 сентября.
Автор: Екатерина Присяжнюк