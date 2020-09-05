Стало известно, как Ефремов готовится к приговору

Михаил Ефремов спокойно готовится к приговору суда, утверждает его адвокат / Скриншот

Адвокат советского и российского актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев сообщил, что артист спокойно готовится к приговору суда по делу о смертельном ДТП.

Ефремов с первого дня говорил, что будет большой срок, и ни на что не рассчитывает, приводи слова его защитника ТАСС.

По словам адвоката, актеру стало легче, когда прокурор запросила 11 лет колонии.

"Готовится к приговору он спокойно… Когда прокурор запросила 11 лет колонии, Ефремов даже глазом не моргнул. Ему легче стало", – сказал юрист.