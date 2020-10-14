УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Стало известно, какие предприятия Украины выйдут из-под санкций Москвы

14 октября 2020, 18:12

Россия намерена восстановить экономическое сотрудничество с Украиной.

Путин
Путин поддержал снятие санкций с трех украинских предприятий/ Reuters

Российский президент Владимир Путин поддержал идею правительства снять ограничения на экспорт в Россию товаров трех украинских предприятий – компании Брацлав, Барского машиностроительного завода и Рубежанского картонного комбината.

Об этом он заявил на совещании с правительством в среду, 14 октября, сообщает ТАСС.

"Давайте будем считать, что это первый шаг и жест доброй воли с нашей стороны", - сказал Путин в ответ на инициативу главы правительств РФ Михаила Мишустина, добавив, что Россия настроена на восстановление экономического сотрудничества с Украиной.

Отмечается, что речь идет о трех предприятиях – компании Брацлав, Барского машиностроительного завода и Рубежанского картонного комбината.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заверил, что после одобрения Путина начнется подготовка соответствующих документов.Читайте такжеРоссия расширила санкции против Украины

"В дальнейшем будем смотреть, каким образом на наш жест доброй воли отреагируют наши украинские коллеги", - добавил премьер.

Санкции Украины и России

  • Официальный Киев ввел ряд ограничений на экономическое взаимодействие с Россией по причине агрессии Москвы в отношении Украины. В 2014 году россияне аннексировали Крым и оккупировали Донбасс. С тех пор экономическое сотрудничество двух государств значительно снизилось.
  • 6 октября президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова снять санкции против Украины и посоветовал поработать над этим вопросом правительству РФ.
  • 14 октября на заседании правительства в присутствии Путина премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил надежду, что Украина также ответит России снятием санкций.

новости России Владимир Путин новости Украины Санкции против Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Стало известно, какие предприятия Украины выйдут из-под санкций Москвы». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

18:32
Вирусолог растолковал, чем отличаются российские вакцины от коронавируса
18:30
В Кыргызстане новый премьер выдвинул ультиматум президенту: стал известен ответ Видео
18:19
Экс-министр дал мрачный прогноз насчет карантина и предрек новую эпидемию Видео
18:12
Стало известно, какие предприятия Украины выйдут из-под санкций Москвы Видео
17:45
Указ Зеленского об IT-специалистах наделал шума в Беларуси: послу вручили ноту Видео
17:38
Пожизненное за коррупцию: в ОП намекнули, как ответить на первый вопрос Зеленского Видео
17:34
Ретроградный Меркурий 2020: эксперт назвала запретные дела
17:05
Алиев спрогнозировал возвращение Нагорного Карабаха Азербайджану Видео
17:04
"Настя суррогат": Наташа Королева откровенно рассказала о любовнице Тарзана Видео
17:01
Кого ЕС накажет за отравление Навального: СМИ обнародовали список чиновников Видео
16:58
Вкусная ленивая запеканка без выпечки – рецепт простого и полезного блюда Видео
16:49
Марш УПА в Киеве: националисты зажгли файеры и принесли голову Медведчука Фото Видео
16:25
Названа причина смерти расчлененного рэпера Энди Картрайта
16:07
Путин согласился снять часть санкций с Украины Видео
16:04
В России оценили шансы на отказ от транзита газа через Украину из-за Северного потока-2 Видео
16:00
Навальный откровенно рассказал, кто оплатил его лечение в Шарите и сколько оно стоило Видео
16:00
Гороскоп на 15 октября для всех: выброс сексуальной энергии и сети шарлатанов Видео
15:59
"Это неприемлемо": Лавров выдвинул новые обвинения в адрес Зеленского Видео
15:54
Путин похвалился регистрацией уже второй вакцины от коронавируса Видео
15:31
"Чтобы я тебя, с*ка, не видел": в Киеве мужчина жестко проучил молодежь, певшую гимн РФ Видео
15:29
Алиев сделал заявление о взятии под контроль новых территорий в Нагорном Карабахе Видео
15:08
Армия Армении вынужденно отступила в Нагорном Карабахе на двух направлениях Видео
14:43
У Путина отреагировали на ракетный удар Баку по территории Армении Видео
14:15
Опрос от Зеленского: президент раскрыл первый вопрос Видео
14:04
"Агрессивный вирус": назван район Киева, который сильнее всех "атаковал" Covid-19 Видео
13:56
Синоптик рассказала о погоде на завтра и напугала похолоданием Видео
13:50
Эрдоган сделал жесткий призыв к России, США и Франции по Нагорному Карабаху Видео
13:23
"Турция – не союзник России": Лавров сделал заявление о роли Анкары в Нагорном Карабахе Видео
13:20
Держитесь крепче: невероятным трендом осени стали босоножки с носками
12:54
Ушел из жизни выдающийся филолог и защитник украинского языка Александр Пономарив
12:45
Самосожжение в центре Киева: ветеран АТО умер
12:39
Независимость Нагорного Карабаха и миротворцы: Алиев объяснил позицию Баку Видео
12:29
В Украине вступили в силу новые правила карантина: что изменилось Видео
12:15
Россия получила мощный удар от коронавируса: установлен антирекорд Видео
12:07
Можно ли работать на Покрова: что говорят приметы и церковь
11:58
Коронавирус в Киеве установил антирекорд по числу смертей за сутки
11:30
Война в Карабахе: Россия назвала путь решения конфликта и захотела "вмешаться" Видео
11:23
Украинская медицина рухнет в течение месяца мнение
11:01
Астролог раскрыл, кого способны "раздеть" азарт и женщины Видео
10:55
Эпицентр коронавируса: стало известно, где в Украине опаснее всего Видео
10:50
Коронавирус в Украине 14 октября: более пяти тысяч новых больных и больше сотни жертв Видео
10:30
Климатолог предупредила Крым о серьезной проблеме: названы сроки Видео
10:18
Опрос Зеленского похож на аферу мнение
10:00
Холодные ноги – признак болезней: врач сказала, чего опасаться
09:58
Появилось видео, как Трамп умилительно зажигает под Y.M.C.A. Видео
09:47
Какой будет погода в ноябре: синоптик дал детальный прогноз Видео
09:37
День защитника Украины – мужественные открытки и патриотичные поздравления
09:33
Гороскоп на 14 октября для всех: глубокие чувства и продвижение в карьере Видео
09:18
Стало известно, о чем Зеленский говорил на секретной встрече с главой MI-6 Видео
08:39
В чем главная проблема Зеленского мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять