Стало известно, какие предприятия Украины выйдут из-под санкций Москвы

Путин поддержал снятие санкций с трех украинских предприятий/ Reuters

Российский президент Владимир Путин поддержал идею правительства снять ограничения на экспорт в Россию товаров трех украинских предприятий – компании Брацлав, Барского машиностроительного завода и Рубежанского картонного комбината.

Об этом он заявил на совещании с правительством в среду, 14 октября, сообщает ТАСС.

"Давайте будем считать, что это первый шаг и жест доброй воли с нашей стороны", - сказал Путин в ответ на инициативу главы правительств РФ Михаила Мишустина, добавив, что Россия настроена на восстановление экономического сотрудничества с Украиной.

Отмечается, что речь идет о трех предприятиях – компании Брацлав, Барского машиностроительного завода и Рубежанского картонного комбината.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заверил, что после одобрения Путина начнется подготовка соответствующих документов.Читайте такжеРоссия расширила санкции против Украины

"В дальнейшем будем смотреть, каким образом на наш жест доброй воли отреагируют наши украинские коллеги", - добавил премьер.

Санкции Украины и России