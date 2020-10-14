Стало известно, какие предприятия Украины выйдут из-под санкций Москвы

Россия намерена восстановить экономическое сотрудничество с Украиной.
Российский президент Владимир Путин поддержал идею правительства снять ограничения на экспорт в Россию товаров трех украинских предприятий – компании Брацлав, Барского машиностроительного завода и Рубежанского картонного комбината.
Об этом он заявил на совещании с правительством в среду, 14 октября, сообщает ТАСС.
"Давайте будем считать, что это первый шаг и жест доброй воли с нашей стороны", - сказал Путин в ответ на инициативу главы правительств РФ Михаила Мишустина, добавив, что Россия настроена на восстановление экономического сотрудничества с Украиной.
Отмечается, что речь идет о трех предприятиях – компании Брацлав, Барского машиностроительного завода и Рубежанского картонного комбината.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заверил, что после одобрения Путина начнется подготовка соответствующих документов.Читайте такжеРоссия расширила санкции против Украины
"В дальнейшем будем смотреть, каким образом на наш жест доброй воли отреагируют наши украинские коллеги", - добавил премьер.
Санкции Украины и России
- Официальный Киев ввел ряд ограничений на экономическое взаимодействие с Россией по причине агрессии Москвы в отношении Украины. В 2014 году россияне аннексировали Крым и оккупировали Донбасс. С тех пор экономическое сотрудничество двух государств значительно снизилось.
- 6 октября президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова снять санкции против Украины и посоветовал поработать над этим вопросом правительству РФ.
- 14 октября на заседании правительства в присутствии Путина премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил надежду, что Украина также ответит России снятием санкций.