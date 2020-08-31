Стало известно, когда ЕС намерен ввести санкции против режима Лукашенко

Евросоюз работает над санкциями против Беларуси/ Reuters

Ряд экономический ограничений против политиков и чиновников режима Александра Лукашенко послы стран ЕС планируют одобрить уже на следующей неделе. Сейчас Брюссель ведет работу над этим вопросом.

Об этом рассказал брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в своем аккаунте в микроблоге Twitter.

По его словам, решение будет принято уже в ближайшее время.

"Они должны быть одобрены послами ЕС на следующей неделе", - подчеркнул журналист.

Напомним, в понедельник, 31 августа, страны Балтии – Литва, Латвия и Эстония – ввели санкции против избранного по версии ЦИК Беларуси Александра Лукашенко и 29 белорусских чиновника. Ограничения предусматривают запрет на въезд в данные страны.Читайте такжеПомощь белорусам и санкции для Лукашенко: ЕС определился с позицией по Беларуси

Санкционые ограничения введены в отношении государственных деятелей Беларуси, которые несут ответственность за подтасовку результатов голосования на президентских выборах и применение чрезмерной силы к активистам в ходе протестов в стране.

Ранее Александр Лукашенко продемонстрировал гневную реакцию на будущие европейские санкции против белорусских чиновников. Он заявил, что Беларусь никто не может напугать, а официальный Минск еще всем "покажет, что такое санкции".