Стало известно, кто помог вывезти Навального из Омска в Берлин

Транспортировку Навального оплатил Зимин / Reuters

Руководитель сети региональных штабов оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков заявил, что основатель "Билайна" Борис Зимин оплатил рейс самолета с реанимационным оборудованием, после чего в сети начался ажиотаж.

Об этом Волков сообщил в своем телеграм-канале.

"Мы отдельно должны сказать спасибо Борису Зимину и фонду семьи Зиминых, оплативших рейс самолета с реанимационным оборудованием (и ожидание самолета в Омске, пока решался вопрос о транспортировке). И правительству Германии, и лично канцлеру Меркель, обеспечивших международную поддержку, помогавших с решением огромного количества вопросов бюрократии и безопасности", — написал он.

В свою очередь Борис Зимин сообщил, что не понимает ажиотажа с оплатой фондом его семьи самолета для транспортировки Алексея Навального в Берлин.

Об этом Зимин сообщил на своей странице в Facebook.

"Что же за ужас такой у нас в стране, что оказание неотложной, жизненно важной помощи вызывает столько пожатий рук и похлопываний по плечу. Нет, я очень рад пожать все руки, спасибо большое, спасибо за предложение денег (об этом ниже), но ей-богу, давайте, что ли, вспомним о Юрии Дмитриеве, которому уже впаяли изумительный срок, по сути, за сохранение памяти о репрессированных. Давайте вспомним о Сергее Мохнаткине, которого ломали десять лет, сломали ему жизнь, позвоночник, и в конце концов уморили до смерти, но не сломили его дух (напомню, что человек даже не столько за политику пострадал, сколько за достоинство свое и чужих людей, за нетерпение произвола), давайте обратим внимание и пожмем руки тем многим рядом с нами, кто впрягается во что-то ради принципов, по совести, рискуя собой и своим благосостоянием. Им и деньгами помочь можно", — объяснил Зимин.

Отметим, Борис Зимин - сын основателя "Вымпелкома" Дмитрия Зимина. Он давно живет в США. Зимин-старший покинул Россию в 2015 году, после того как основанный им фонд "Династия" был признан иностранным агентом. В 2016 году Зимин вместе с сыном основал международную некоммерческую организацию Zimin Foundation.

Как известно, Алексей Навальный 20 августа попал в реанимацию больницы Омска после того, как ему стало плохо в самолете. Оппозиционера подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Потом стало известно, что он впал в кому.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждала, что политик отравлен, и ответственность за отравление лежит на российском президенте Владимире Путине.

Читайте такжеНавального привезли в клинику в Берлине: медики рассказали о состоянии оппозиционераНапомним, ранее главный врач больницы скорой медпомощи №1 Омска Александр Мураховский сообщил, что госпитализированному Алексею Навальному сделали анализы на опасные вещества.

В организме оппозиционера не найден яд, приводит сведения главврача РИА Новости.

По словам Мураховского, пока все анализы на опасные вещества, проведенные Навальному, отрицательные.