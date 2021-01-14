Стало известно, кто выступит на инаугурации Байдена

Леди Гага выступит на инаугурации Байдена / facebook.com/BidenInaugural

В США комитет по инаугурации анонсировал список участников церемонии приведения к присяге избранного президента США Джо Байдена.

Как сообщается на сайте, начало инаугурации запланировано на 11:30 по местному времени (18:30 по киевскому времени) – она состоится в западной части Капитолия.

Согласно протоколу, гимн США исполнит американская певица Леди Гага. На своей странице в Instagram певица заявила, что считает большой честью для себя присутствовать в этом качестве на инаугурации Байдена.

Также в ходе церемонии выступит певица Дженнифер Лопес.

После инаугурации Байдена запланирована торжественная часть под названием Празднование Америки, ведущим которой заявлен актер Том Хэнкс. Мероприятие начнется в 20:30 по местному времени (3:30 по киевскому).

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Специальный выпуск шоу Celebrating America будет идти в прайм-тайм на различных телеканалах. Ожидается, что на шоу выступят Джастин Тимберлейк, Деми Ловато и Bon Jovi.

Джо Байден и Камала Харрис должны появится в шоу на 90-ой минуте.

Напомним, инаугурация демократа Джо Байдена пройдет 20 января в Вашингтоне. Из-за эпидемии коронавируса церемония будет проходить в необычном формате.

Выборы в США и инаугурация Джо Байдена - о чем ранее сообщал Главред:

Коллегия выборщиков 15 декабря официально признала кандидата на пост президента США от Демократической партии Джо Байдена победителем выборов. Он набрал 306 голосов выборщиков, его оппоненту Дональду Трампу достались только 232 голоса.

Избранный президент США Джо Байден заявил, что хотел бы избежать скопления масс людей в центре Вашингтона на церемонии его инаугурации.

Дональд Трамп отказался от участия в инаугурации Джо Байдена, который победил на президентских выборах. Трамп заявил, что отказывается идти на церемонию.