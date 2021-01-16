Стало известно о новом ударе санкций США по Северному потоку-2

Страховка компании Zurich Insurance должна была покрыть затраты на строительство российского газопровода Северный поток-2.
Страховая компания из Швейцарии Zurich Insurance Group AG решила отказаться от предоставления своих услуг российскому энергетическому проекту Северный поток-2. Компания опасается попасть под новые американские санкции.
Как сообщает издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники, швейцарская Zurich Insurance Group AG приняла решение о выходе из проекта СП-2 вслед за другими европейскими компаниями – норвежской DNV GL, которая должна была сертифицировать строительство газопровода, и консультантом Ramboll из Дании. Примечательно, что все три компании оставили проект в течение последних несколько недель.Читайте такжеОстановка санкций против Северного потока-2: у Байдена предложили Германии сделку
Согласно информации журналистов, Zurich Insurance вышла из проекта Северный поток-2 из-за угрозы попасть под новые американские ограничения, которые распространяются на юридические лица, оказывающие прямую или опосредованную поддержку процессам, связанным со строительством газопровода.
Северный поток-2 новости
- Американские санкции против СП-2 вступили в силу 1 января 2021 года в результате принятия Конгрессом США оборонного бюджета, предусматривающего ограничения против газопровода.
- Компания Nord Stream AG 15 января заявила о том, что продолжение строительства Северного потока-2 в датской акватории приостановлено из-за технических проблем. Как полагает российский эксперт Артем Тузов, достройку поставили на паузу из-за отсутствия разрешения на работу трубоукладчику Академик Черский, от сертификации которого отказалась норвежская DNV GL по причине американских санкций.
- Как полагает экономист Андрей Гурков, если компании Nord Stream AG не удастся завершить строительство газопровода Северный поток-2 до выборов в Бундестаг, перспективы проекта станут сомнительными. Переформатирование немецкого правительства может очень серьезно отразиться на будущем трубопровода.