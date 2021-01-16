Стало известно о новом ударе санкций США по Северному потоку-2

Страховая компания Zurich Insurance покинула проект СП-2 – СМИ / Reuters

Страховая компания из Швейцарии Zurich Insurance Group AG решила отказаться от предоставления своих услуг российскому энергетическому проекту Северный поток-2. Компания опасается попасть под новые американские санкции.

Как сообщает издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники, швейцарская Zurich Insurance Group AG приняла решение о выходе из проекта СП-2 вслед за другими европейскими компаниями – норвежской DNV GL, которая должна была сертифицировать строительство газопровода, и консультантом Ramboll из Дании. Примечательно, что все три компании оставили проект в течение последних несколько недель.Читайте такжеОстановка санкций против Северного потока-2: у Байдена предложили Германии сделку

Согласно информации журналистов, Zurich Insurance вышла из проекта Северный поток-2 из-за угрозы попасть под новые американские ограничения, которые распространяются на юридические лица, оказывающие прямую или опосредованную поддержку процессам, связанным со строительством газопровода.

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