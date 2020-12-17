Стало известно о новом ударе США по Северному потоку-2

В США пообещали вводить санкции против Северного потока-2 до тех пор, пока строительство трубопровода не будет остановлено / Reuters

США намерены вводить санкционные ограничения против трубопровода Северный поток-2 до тех пор, пока процесс его строительства не будет полностью остановлен. Таким образом Вашингтон планирует наладить отношения с Москвой.

Об этом заявил заместитель помощника главы Госдепа США по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон, комментируя проблему остановки строительства проекта СП-2 в рамках видеоконференции аналитического центра AtlanticCouncil.

По его словам, американцы не хотели бы вводить новые ограничения, однако планируют реализацию такой политики, чтобы остановить строительство российского энергетического проекта. Чиновник уверен, что Вашингтону удастся достичь данной цели.Читайте такжеСМИ узнали новые данные о завершении строительства Северного потока-2

"Мы не хотим вводить санкции, но мы будем использовать эти полномочия и эти инструменты, чтобы остановить проект…Мы остановим этот трубопровод", - сказал Робинсон, подчеркнув, что такие меры поспособствуют урегулированию американо-российских политических отношений.

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