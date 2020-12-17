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Стало известно о новом ударе США по Северному потоку-2

17 декабря 2020, 07:25
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В Вашингтоне решительно настроены остановить строительство российского газопровода Северный поток-2.

Северный поток-2
В США пообещали вводить санкции против Северного потока-2 до тех пор, пока строительство трубопровода не будет остановлено / Reuters

США намерены вводить санкционные ограничения против трубопровода Северный поток-2 до тех пор, пока процесс его строительства не будет полностью остановлен. Таким образом Вашингтон планирует наладить отношения с Москвой.

Об этом заявил заместитель помощника главы Госдепа США по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон, комментируя проблему остановки строительства проекта СП-2 в рамках видеоконференции аналитического центра AtlanticCouncil.

По его словам, американцы не хотели бы вводить новые ограничения, однако планируют реализацию такой политики, чтобы остановить строительство российского энергетического проекта. Чиновник уверен, что Вашингтону удастся достичь данной цели.Читайте такжеСМИ узнали новые данные о завершении строительства Северного потока-2

"Мы не хотим вводить санкции, но мы будем использовать эти полномочия и эти инструменты, чтобы остановить проект…Мы остановим этот трубопровод", - сказал Робинсон, подчеркнув, что такие меры поспособствуют урегулированию американо-российских политических отношений.

Северный поток-2 новости

  • Оператор Nord Stream 2 AG 11 декабря возобновил строительство газопровода Северный поток-2 в территориальных водах Германии. Реализация строительных работ была остановлена год назад по причине американских санкций.
  • Сенат США вслед за Палатой представителей поддержал проект оборонного бюджета государства на следующий год, который включает санкции против газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток. Законопроект набрал две трети голосов в нижней палате парламента, поэтому конгрессмены смогут преодолеть вето президента Дональда Трампа, который обещал не подписывать документ.
  • Штаты призывают Германию наложить мораторий на строительство Северного потока-2 в своих территориальных водах, однако в Бундестаге акцентируют внимание на суверенитете европейских государств и не считают, что СП-2 является инструментом российского политического влияния.
  • Руководитель комитета Бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст заверил, что Германия по-прежнему не поддерживает санкции США против Северного потока-2. В Берлине убеждены, что даже несмотря на американские ограничения, СП-2 будет достроен.

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