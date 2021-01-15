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Стало известно о новой инициативе Германии по Северному потоку-2

15 января 2021, 15:40
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Консультации в США перед введением санкций против СП-2 – это положительный сигнал, считает Хайко Маас.

Северный поток-2
В Германии планируют обсудить с США вопросы, связанные с Северным потоком-2 / Reuters

Берлин крайне заинтересован в переговорах с новой администрацией президента США Джо Байдена по вопросу строительства и последующей реализации газопровода Северный поток-2.

Как сообщает пресс-служба МИД Германии, министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что немецкое государство намерено обсудить с администрацией Байдена вопросы, связанные с проектом Северный поток-2.

"Разумеется, мы сильно заинтересованы в обсуждении с новой администрацией в Вашингтоне темы "Северного потока - 2", - сказал дипломат.

Также он добавил, что намерение американских властей провести предварительное обсуждение перед введением новых санкций против СП-2 является позитивным сигналом.Читайте такжеОстановка санкций против Северного потока-2: у Байдена предложили Германии сделку

"Мы считаем это положительным решением и хотим, как только новая администрация приступит к своим обязанностям, обсудить эту тему с коллегами в Вашингтоне", - подчеркнул Маас.

Северный поток-2 новости

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