Стало известно о новой инициативе Германии по Северному потоку-2

Консультации в США перед введением санкций против СП-2 – это положительный сигнал, считает Хайко Маас.
Берлин крайне заинтересован в переговорах с новой администрацией президента США Джо Байдена по вопросу строительства и последующей реализации газопровода Северный поток-2.
Как сообщает пресс-служба МИД Германии, министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что немецкое государство намерено обсудить с администрацией Байдена вопросы, связанные с проектом Северный поток-2.
"Разумеется, мы сильно заинтересованы в обсуждении с новой администрацией в Вашингтоне темы "Северного потока - 2", - сказал дипломат.
Также он добавил, что намерение американских властей провести предварительное обсуждение перед введением новых санкций против СП-2 является позитивным сигналом.Читайте такжеОстановка санкций против Северного потока-2: у Байдена предложили Германии сделку
"Мы считаем это положительным решением и хотим, как только новая администрация приступит к своим обязанностям, обсудить эту тему с коллегами в Вашингтоне", - подчеркнул Маас.
Северный поток-2 новости
- Конгресс США преодолел вето президента Дональда Трампа на принятый обеими палатами законопроект об оборонном бюджете государства на будущий год, в результате чего санкции против газопровода Северный поток-2 вступили в силу с 1 января 2021 года.
- Правительство федеральной земли Мекленберг – Передняя Померания 7 января приняло решение о создании специального фонда, при посредничестве которого европейские компании будут работать с проектом Северный поток-2. Предполагается, что фонд должен обезопасить юридические лица от американских санкций.
- 15 января в Германии продлили разрешение на строительство Северного потока-2 в немецкой исключительной экономической зоне до конца мая 2021 года.