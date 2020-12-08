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Стало известно о переговорах Турции и России по Украине

8 декабря 2020, 16:10

Москва и Анкара обсудили инцидент с задержанием в Турции журналистов российского телеканала НТВ.

МИД Турции
МИД Турции / aa.com.tr

Россия и Турция провели переговоры, в рамках которых обсуждались вопросы Украины и урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Также стороны обсудили ситуацию с задержанными в Анкаре российскими журналистами.

"Главы МИД России и Турции обсудили Украину, Карабах и ситуацию с журналистами НТВ, заявил источник в турецком МИД", - сообщает российское информагентство РИА Новости.

Данную информацию также сообщает ТАСС.

"Наш министр провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Обсуждались Нагорный Карабах, Украина и [ситуация] со вчерашними журналистами [НТВ]", - отмечает собеседник агентства.

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