УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Стало известно о реакции Трампа на победу Байдена

15 декабря 2020, 10:25
Прослушать новость
Остановить

Байден получил 2,7 миллионов "подтасованных" голосов в свою пользу, утверждает Дональд Трамп.

Трамп
Компания Dominion Voting Systems "подтасовала" результаты голосования на выборах в США - Трамп / Скриншот YouTube

Действующий президент США Дональд Трамп не признает победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах главы государства. Политик продолжает утверждать, что победителем президентской кампании является именно он.

В частности, на своем аккаунте в микроблоге Twitter Трамп продолжает убеждать американцев в своей победе, причем с "огромным отрывом".

По его словам, компания из Канады Dominion Voting Systems, продавшая Америке аппараты для голосования, исказила результаты волеизъявления, вследствие чего Байден незаконным образом получил около 2,7 миллионов голосов избирателей.

Как полагает республиканец, в результате таких действий итоги выборов были существенным образом искажены.Читайте такжеВыборы в США: Байден получил голоса выборщиков во всех спорных штатах

"Машины для голосования от Dominion – катастрофа по всей стране. Изменили результаты тотальной победы на выборах. Я не могу этого допустить. Республиканцы, поднимайтесь", - подчеркнул Дональд Трамп.

Выборы президента США

новости США Дональд Трамп Джо Байден Выборы президента США-2020
Сейчас вы просматриваете новость «Стало известно о реакции Трампа на победу Байдена». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Названа причина смерти Валентина ГафтаНазвана причина смерти Валентина Гафта "Территория Казахстана – подарок России": в Нур-Султане отреагировали на заявление"Территория Казахстана – подарок России": в Нур-Султане отреагировали на заявление Наследство Валентина Гафта: СМИ назвали главных претендентовНаследство Валентина Гафта: СМИ назвали главных претендентов Помощь США Украине – под угрозой: Трамп принял неожиданное решениеПомощь США Украине – под угрозой: Трамп принял неожиданное решение "Парад Победы тоже умер": В России скончался Голос Кремля"Парад Победы тоже умер": В России скончался Голос Кремля
Следующий материал

Последние новости

11:32
В Минздраве раскрыли планы по бесплатной вакцинации от COVID-19
11:28
Особый статус Донбасса: Рада продлила действие закона еще на год
11:10
Кто руководил операцией по отравлению Новичком: Навальный назвал имя
10:51
Коронавирус у детей и взрослых: Комаровский объяснил, в чем разница Видео
10:50
В Киеве снова бунтуют ФОПы, силовики активировались Фото Видео
Реклама
10:44
Вера Брежнева умилила редким трогательным фото с дочерью
10:25
Стало известно о реакции Трампа на победу Байдена Видео
09:58
Трамп отказался публично признать победу Байдена - СМИ Видео
09:41
Путин наконец поздравил Байдена с победой на выборах Видео
09:33
Тяжелый COVID-19: в Минздраве рассказали, кого больше всего атакует коронавирус в Украине Видео
09:31
Эксперты объяснили, почему в Украине фиксируют снижение новых случаев COVID-19 Видео
09:26
Трамп добился своей цели. Последствия увидим уже скоро мнение
09:07
В спецслужбе ФРГ подтвердили точность расследования об отравлении Навального Видео
08:44
Как упоротые техасцы преподнесли Украине хороший урок мнение
08:39
Гороскоп на 15 декабря для всех: узловое событие, мощная подзарядка и крайняя беспощадность Видео
08:20
Коронавирус в Украине установил положительный рекорд Видео
08:11
Ученый назвал главное отличие гриппа от коронавируса Видео
07:41
Эксперт пояснил, какие ловушки Трамп приготовил для Байдена Видео
07:28
Клинтон предложила ликвидировать коллегию выборщиков в США Видео
07:15
"Бесподобно": Анита Луценко снялась полностью обнаженной
Реклама
07:13
Постковидный синдром - врач рассказала, чем он опасен Видео
07:07
Можно ли заразиться коронавирусом после прививки: иммунолог назвала условие Видео
06:51
Почему Украине нужна шляпа на елке мнение
06:35
"Ураганный" рост заболеваемости COVID-19 в Украине: Степанов сделал важное заявление Видео
06:24
В чем встречать Новый год 2021, чтобы задобрить Быка: фото Фото Видео
06:04
Выборы в США: Байден назвал первоочередную задачу на посту президента Видео
05:54
Погода на Новый год: астролог рассказал, ждать ли снега
05:30
"Посмотри на себя в зеркало": Кравчук жестко поставил на место Порошенко Видео
05:01
Есть ли смысл делать тест на антиген к COVID-19: эпидемиолог объяснил нюансы
04:29
Филькина грамота для Путина: эксперт объяснил, как Лукашенко объегорит Кремль Видео
04:27
Черный новогодний маникюр 2021 – феерические идеи дизайна ногтей: фото Фото Видео
03:52
Какие продукты вызывают проблемы с тестостероном - ответ экспертов
03:03
Гороскоп на 16 декабря для всех: блестящий результат и награда после завалов Видео
02:11
Ученые объяснили, какая диета поможет справиться с высоким давлением
02:01
Знаменитая Женщина-кошка показала провокационное фото в трусиках
01:34
С Днем работника суда – картинки, гифки и поздравления своими словами
01:04
Суд в Гааге опубликовал отчет о преступлениях России против Украины​ Видео
00:55
Что дарят на святого Николая: уникальные подарки, которые удивят и обрадуют Видео
00:33
ВОЗ назвала новую опасность коронавируса для всего мира Видео
00:23
Ученые нашли причину тяжелого течения COVID-19
Реклама
14 декабря, понедельник
23:46
Выборы в США: Байден получил голоса выборщиков во всех спорных штатах Видео
23:12
Ситуация ухудшается: врач заявила о всплеске коронавируса в Украине Видео
23:00
Компания Oppo представила концептуальный складной смартфон: он величиной с кредитную карту Фото
22:56
Коронавирус в Украине: число новых диагнозов за сутки резко изменилось Видео
22:25
Комитет Рады поддержал проект госбюджета-2021
22:22
Nokia представила PureBook X14 – это первый ноутбук именитого бренда за долгие годы
22:21
В Раде раскрыли детали новой "нормандской встречи"​ Видео
22:13
Назначен глава Госуправления делами
21:45
Ученые обнадежили прогнозом по COVID в декабре Видео
21:31
Вирусолог рассказал, помогает ли зубная паста при лечении COVID-19
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять