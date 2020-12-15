Стало известно о реакции Трампа на победу Байдена

Байден получил 2,7 миллионов "подтасованных" голосов в свою пользу, утверждает Дональд Трамп.
Действующий президент США Дональд Трамп не признает победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах главы государства. Политик продолжает утверждать, что победителем президентской кампании является именно он.
В частности, на своем аккаунте в микроблоге Twitter Трамп продолжает убеждать американцев в своей победе, причем с "огромным отрывом".
По его словам, компания из Канады Dominion Voting Systems, продавшая Америке аппараты для голосования, исказила результаты волеизъявления, вследствие чего Байден незаконным образом получил около 2,7 миллионов голосов избирателей.
Как полагает республиканец, в результате таких действий итоги выборов были существенным образом искажены.Читайте такжеВыборы в США: Байден получил голоса выборщиков во всех спорных штатах
"Машины для голосования от Dominion – катастрофа по всей стране. Изменили результаты тотальной победы на выборах. Я не могу этого допустить. Республиканцы, поднимайтесь", - подчеркнул Дональд Трамп.
Выборы президента США
- Коллегия выборщиков признала "демократа" Джо Байдена победителем президентских выборов в Америке. Он получил 300 голосов, тогда как для победы достаточно было набрать 270. Его оппонент, республиканец Дональд Трамп получил 232 голоса.
- 15 декабря российский президент Владимир Путин поздравил Байдена с победой. Глава РФ считает, что Кремлю удастся наладить контакт с Вашингтоном.
- Президент США Дональд Трамп 27 ноября заявлял, что он готов передать власть Джо Байдену только в том случае, если "демократам" удастся доказать, что их кандидат смог честно получить 80 миллионов голосов на президентских выборах.