Стало известно о реакции Трампа на победу Байдена

Компания Dominion Voting Systems "подтасовала" результаты голосования на выборах в США - Трамп / Скриншот YouTube

Действующий президент США Дональд Трамп не признает победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах главы государства. Политик продолжает утверждать, что победителем президентской кампании является именно он.

В частности, на своем аккаунте в микроблоге Twitter Трамп продолжает убеждать американцев в своей победе, причем с "огромным отрывом".

По его словам, компания из Канады Dominion Voting Systems, продавшая Америке аппараты для голосования, исказила результаты волеизъявления, вследствие чего Байден незаконным образом получил около 2,7 миллионов голосов избирателей.

Как полагает республиканец, в результате таких действий итоги выборов были существенным образом искажены.Читайте такжеВыборы в США: Байден получил голоса выборщиков во всех спорных штатах

"Машины для голосования от Dominion – катастрофа по всей стране. Изменили результаты тотальной победы на выборах. Я не могу этого допустить. Республиканцы, поднимайтесь", - подчеркнул Дональд Трамп.

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