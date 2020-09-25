Стало известно о реакции Вконтакте на заявление СНБО

В администрации соцсети Вконтакте считают, что люди имеют право пользоваться любыми ресурсами.
Администрация запрещенной на территории Украины российской социальной сети Вконтакте выступает против преследования людей за посещение ими ресурсов.
Об этом заявили в пресс-службе Вконтакте, в пятницу, 25 сентября, передает ТАСС.
"Мы выступаем категорически против преследования людей за посещение ими социальных сетей, информационных ресурсов и распространение личного мнения", - заявили в представительстве соцсети.
Также в социальной сети подчеркнули, что у людей должно быть право пользоваться любыми ресурсами, а Вконтакте будет отстаивать интересы зарегистрированных в соцсети пользователей по всему миру.Читайте такжеЭксперт спрогнозировал, как Украина накажет граждан за использование ВКонтакте
- Напомним, в мае 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ, согласно которому работа российских социальных сетей, среди которых Вконтакте и Одноклассники, на территории страны заблокирована. Однако власти отмечали, что никто не намерен запрещать украинцам пользоваться российскими соцсетями.
- Спустя три года президент Владимир Зеленский подписал указ, которым продлил запрет работы соцсетей в Украине.
- 12 сентября 2020 года стало известно, что соцсеть Вконтакте смогла обойти запреты Киева – приложение VK стало доступно пользователям смартфонов без VPN.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов пообещал поставить на учет в правоохранительных органах тех украинцев, которые нарушают закон и продолжают пользоваться социальными сетями РФ в обход украинского законодательства.
- Заместитель главы МВД Сергей Гончаров заявил, что пользование запрещенными российскими соцсетями – это личная ответственность украинцев, тогда как Киев работает над тем, чтобы полностью закрыть доступ к данным ресурсам на территории Украины.
Автор: Андрей Ганжа