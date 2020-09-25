Стало известно о реакции Вконтакте на заявление СНБО

Администрация Вконтакте выразила несогласие с позицией Киева / УНИАН

Администрация запрещенной на территории Украины российской социальной сети Вконтакте выступает против преследования людей за посещение ими ресурсов.

Об этом заявили в пресс-службе Вконтакте, в пятницу, 25 сентября, передает ТАСС.

"Мы выступаем категорически против преследования людей за посещение ими социальных сетей, информационных ресурсов и распространение личного мнения", - заявили в представительстве соцсети.

Также в социальной сети подчеркнули, что у людей должно быть право пользоваться любыми ресурсами, а Вконтакте будет отстаивать интересы зарегистрированных в соцсети пользователей по всему миру.Читайте такжеЭксперт спрогнозировал, как Украина накажет граждан за использование ВКонтакте