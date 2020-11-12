Стало известно о серьезных проблемах с вакциной Pfizer от коронавируса

С вакциной от коронавируса могут возникнуть проблемы / Reuters

Транспортировка вакцины от коронавируса, которую разработали компании Pfizer и BioNTech, может стать большой проблемой.

По словам британского министра здравоохранения Мэтта Хэнкока, перевозка вакцины рискует стать "гигантской логистической операцией", пишет BBC.

В компании Pfizer уже разработали соответствующий план транспортировки вакцины от коронавируса.

Ее будут распространять из собственных центров компании в США, Германии и Бельгии. Ее будут перевозить наземным и воздушным транспортом, пока она не окажется в клиниках, больницах, аптеках и других местах, где вакцину будут вводить людям.

В Pfizer уже разработали специальную транспортную коробку размером с чемодан, с сухим льдом и GPS-трекерами. Если ее не открывать, она может хранить до 5 тыс. доз вакцины при правильной температуре в течение 10 дней. После размораживания вакцина может сохранять свои свойства еще пять дней, утверждают в Pfizer.

Эксперты отмечают, что в ряде развивающихся странах могут быть проблемы не только из-за "холодной" транспортировки, но и из-за необходимости повторной вакцинации.

/ BBC

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