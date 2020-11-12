Стало известно о серьезных проблемах с вакциной Pfizer от коронавируса

В компании Pfizer уже разработали соответствующий план транспортировки вакцины от COVID-19.
Транспортировка вакцины от коронавируса, которую разработали компании Pfizer и BioNTech, может стать большой проблемой.
По словам британского министра здравоохранения Мэтта Хэнкока, перевозка вакцины рискует стать "гигантской логистической операцией", пишет BBC.
В компании Pfizer уже разработали соответствующий план транспортировки вакцины от коронавируса.
Ее будут распространять из собственных центров компании в США, Германии и Бельгии. Ее будут перевозить наземным и воздушным транспортом, пока она не окажется в клиниках, больницах, аптеках и других местах, где вакцину будут вводить людям.
В Pfizer уже разработали специальную транспортную коробку размером с чемодан, с сухим льдом и GPS-трекерами. Если ее не открывать, она может хранить до 5 тыс. доз вакцины при правильной температуре в течение 10 дней. После размораживания вакцина может сохранять свои свойства еще пять дней, утверждают в Pfizer.
Эксперты отмечают, что в ряде развивающихся странах могут быть проблемы не только из-за "холодной" транспортировки, но и из-за необходимости повторной вакцинации.
Вакцина от коронавируса: что известно
- В Австралии начнут производство перспективной вакцины против COVID-19. В Мельбурне хотят изготовить миллионы флаконов с препаратом.
- Первая вакцина против Covid-19 была зарегистрирована в августе на территории России. Однако в конце октября 2020 у испытавших российскую вакцину нашли COVID-19. Несколько участников испытания вакцины Спутник V заразились коронавирусом повторно.
- Украина не будет покупать российский препарат, который в РФ называют вакциной от COVID-19, поскольку он не прошел необходимой стадии клинических испытаний, заявил глава МОЗ Максим Степанов.