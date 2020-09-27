Стало известно, почему ЕС не откроет границы для Украины

В Украине один из самых низких в Европе показателей по количеству тестов на коронавирус.
Европейский Союз не сможет открыть свои границы для Украины с целью возобновления туристических поездок. Причиной тому является негативная ситуация с распространением Covid-19 в стране и несоответствие двум ключевым показателям – количество заболевших на 100 тысяч населения и уровень охвата населения тестированием на коронавирус.
Об этом свидетельствуют данные статистики СНБО по преодолению распространения Covid-19, сообщает Obozrevatel.
Согласно требованиям Евросоюза, для открытия границ показатели заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч населения (на 30-е июня – 16 прецедентов) в третьих странах должны быть на уровне европейских государств или ниже. В Украине превышен данный показатель в 6 раз. При этом в стране один из самых низких уровней охвата населения тестами против Covid-19, что также является существенным фактором в вопросе возобновления поездок в Европу.
Кроме того, на возобновление поездок со странами Евросоюза существенно влияют такие параметры, как уровень охвата тестированием, наблюдение, отслеживание контактов, а также лечение и вопросы отчетности. В Украине постоянно растет количество тестов ПЦР (52,9 тысяч тестов на 1 миллион человек), однако показатели страны по данному критерию являются одними из самых низких по всей Европе.Читайте такжеКогда Евросоюз откроет границы для Украины: в МИД назвали главное условие
Подчеркивается, что единственным положительным моментом является позитивная тенденция по показателю регистрации новых случаев за последние 2 недели по сравнению с предыдущими 14 днями. Прирост фиксируется на уровне от 32% до 27%.
- Напомним, в середине марта Европейский Союз закрыл свои границы для граждан третьих государств по причине пандемии коронавирусной инфекции. Речь шла о запрете необязательных поездок в ЕС, в числе которых путешествия.
- 30 июня Евросоюз открыл границы для ряда государств, однако украинцам из-за эпидемиологической ситуации в стране въезд по-прежнему был запрещен.
- В Кабмине выразили надежду, что до конца текущего года будут завершены мероприятия по тестированию вакцины против коронавируса, после чего начнется вакцинация и откроются границы Евросоюза.