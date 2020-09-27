Стало известно, почему ЕС не откроет границы для Украины

Украина пока не соответствует критериям ЕС для открытия границ/ УНИАН

Европейский Союз не сможет открыть свои границы для Украины с целью возобновления туристических поездок. Причиной тому является негативная ситуация с распространением Covid-19 в стране и несоответствие двум ключевым показателям – количество заболевших на 100 тысяч населения и уровень охвата населения тестированием на коронавирус.

Об этом свидетельствуют данные статистики СНБО по преодолению распространения Covid-19, сообщает Obozrevatel.

Согласно требованиям Евросоюза, для открытия границ показатели заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч населения (на 30-е июня – 16 прецедентов) в третьих странах должны быть на уровне европейских государств или ниже. В Украине превышен данный показатель в 6 раз. При этом в стране один из самых низких уровней охвата населения тестами против Covid-19, что также является существенным фактором в вопросе возобновления поездок в Европу.

Кроме того, на возобновление поездок со странами Евросоюза существенно влияют такие параметры, как уровень охвата тестированием, наблюдение, отслеживание контактов, а также лечение и вопросы отчетности. В Украине постоянно растет количество тестов ПЦР (52,9 тысяч тестов на 1 миллион человек), однако показатели страны по данному критерию являются одними из самых низких по всей Европе.Читайте такжеКогда Евросоюз откроет границы для Украины: в МИД назвали главное условие

Подчеркивается, что единственным положительным моментом является позитивная тенденция по показателю регистрации новых случаев за последние 2 недели по сравнению с предыдущими 14 днями. Прирост фиксируется на уровне от 32% до 27%.