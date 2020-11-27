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Стало известно, возле кого похоронен Диего Марадона

27 ноября 2020, 07:27

Похороны Марадоны прошли в четверг в узком кругу.

Марадону похоронили рядом с родителями – Диего Марадона умер
Диего Марадону похоронили рядом с родителями / Reuters

Диего Марадона – аргентинский футболист и экс-тренер сборной Аргентины – похоронен в четверг, 26 ноября, на частном кладбище, которое находится под Буэнос-Айресом.

Марадону похоронили на кладбище Белла-Виста рядом с его родителями, трансляцию траурной церемонии вел телеканал Todo Noticias.

На похоронах Марадоны не было фанатов, присутствовали только самые близкие люди футболиста.

До похорон все желающие могли попрощаться с Марадоной в Буэнос-Айресе в здании президентского дворца. Сначала церемония прощания проходила спокойно, а потом начались столкновения между фанатами футболиста и полицией.

Семья Марадоны попросила завершить прощание, а потом катафалк с телом Марадоны выехал из президентского дворца, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации президента Аргентины Альберто Фернандеса и сведения своего корреспондента.

  • Напомним, Диего Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет.
  • Ранее Марадону госпитализировали, он перенес операцию на мозге. Его выписали из больницы 12 ноября.
  • Позже СМИ узнали результаты вскрытия – выяснилось, что Марадона скончался из-за острой сердечной недостаточности, которая спровоцировала отек легких.

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