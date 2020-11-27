Стало известно, возле кого похоронен Диего Марадона

Диего Марадону похоронили рядом с родителями / Reuters

Диего Марадона – аргентинский футболист и экс-тренер сборной Аргентины – похоронен в четверг, 26 ноября, на частном кладбище, которое находится под Буэнос-Айресом.

Марадону похоронили на кладбище Белла-Виста рядом с его родителями, трансляцию траурной церемонии вел телеканал Todo Noticias.

На похоронах Марадоны не было фанатов, присутствовали только самые близкие люди футболиста.

До похорон все желающие могли попрощаться с Марадоной в Буэнос-Айресе в здании президентского дворца. Сначала церемония прощания проходила спокойно, а потом начались столкновения между фанатами футболиста и полицией.

Семья Марадоны попросила завершить прощание, а потом катафалк с телом Марадоны выехал из президентского дворца, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации президента Аргентины Альберто Фернандеса и сведения своего корреспондента.