Стало известно, возле кого похоронен Диего Марадона

Похороны Марадоны прошли в четверг в узком кругу.
Диего Марадона – аргентинский футболист и экс-тренер сборной Аргентины – похоронен в четверг, 26 ноября, на частном кладбище, которое находится под Буэнос-Айресом.
Марадону похоронили на кладбище Белла-Виста рядом с его родителями, трансляцию траурной церемонии вел телеканал Todo Noticias.
На похоронах Марадоны не было фанатов, присутствовали только самые близкие люди футболиста.
До похорон все желающие могли попрощаться с Марадоной в Буэнос-Айресе в здании президентского дворца. Сначала церемония прощания проходила спокойно, а потом начались столкновения между фанатами футболиста и полицией.
Семья Марадоны попросила завершить прощание, а потом катафалк с телом Марадоны выехал из президентского дворца, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации президента Аргентины Альберто Фернандеса и сведения своего корреспондента.
- Напомним, Диего Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет.
- Ранее Марадону госпитализировали, он перенес операцию на мозге. Его выписали из больницы 12 ноября.
- Позже СМИ узнали результаты вскрытия – выяснилось, что Марадона скончался из-за острой сердечной недостаточности, которая спровоцировала отек легких.