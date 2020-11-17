Стало известно, возле кого похоронили Армена Джигарханяна

Джигарханян похоронен сегодня на московском кладбище.
В Москве прошла церемония прощания с умершим Арменом Джигарханяном – советским, русским, армянским актером и народным артистом СССР, театральным режиссером, президентом Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна.
С артистом прощались в театре, которым он руководил, – церемония началась в 10:30 и продлилась более двух часов, а потом его похоронили на Ваганьковском кладбище возле дочери Елены, сообщает ТАСС.
Проститься с Джигарханяном пришли более 100 человек, в частности, народный артист России Александр Пашутин, заслуженный артист РФ Владимир Конкин и народная артистка СССР Инна Чурикова.
"Похороны завершились. Армена Борисовича похоронили рядом с дочерью на Ваганьковском кладбище", – сказал агентству представитель Джигарханяна и его друг Артур Согомонян.
Как в Москве прощались с Арменом Джигарханяном – видео с траурной церемонии
Читайте такжеСМИ назвали имя наследника Армена ДжигарханянаНапомним, Армен Джигарханян умер в ночь на 14 ноября в возрасте 85 лет. СМИ писали, что артист скончался из-за отказа почек.
- Справка. У Армена Джигарханяна была только одна родная дочь. Артисту дочь в 1964 году родила гражданская супруга – актриса Алла Ванновская, которая страдала психическим заболеванием хорея (передается по наследству).
- Дочь назвали Елена, она болела таким же заболеванием, как и мать.
- Ванновская умерла в 1966 году в психбольнице. Джигарханян забрал к себе дочь.
- Судьба Елены также трагическая – девушка умерла в 23 года результате отравления угарным газом.