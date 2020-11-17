Стало известно, возле кого похоронили Армена Джигарханяна

Армен Джигарханян похоронен рядом с дочерью Еленой / Скриншот

В Москве прошла церемония прощания с умершим Арменом Джигарханяном – советским, русским, армянским актером и народным артистом СССР, театральным режиссером, президентом Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна.

С артистом прощались в театре, которым он руководил, – церемония началась в 10:30 и продлилась более двух часов, а потом его похоронили на Ваганьковском кладбище возле дочери Елены, сообщает ТАСС.

Проститься с Джигарханяном пришли более 100 человек, в частности, народный артист России Александр Пашутин, заслуженный артист РФ Владимир Конкин и народная артистка СССР Инна Чурикова.

"Похороны завершились. Армена Борисовича похоронили рядом с дочерью на Ваганьковском кладбище", – сказал агентству представитель Джигарханяна и его друг Артур Согомонян.

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