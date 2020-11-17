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Стало известно, возле кого похоронили Армена Джигарханяна

17 ноября 2020, 17:32

Джигарханян похоронен сегодня на московском кладбище.

Джигарханяна похоронили рядом с дочерью Еленой – Армен Джигарханян последние новости
Армен Джигарханян похоронен рядом с дочерью Еленой / Скриншот

В Москве прошла церемония прощания с умершим Арменом Джигарханяном – советским, русским, армянским актером и народным артистом СССР, театральным режиссером, президентом Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна.

С артистом прощались в театре, которым он руководил, – церемония началась в 10:30 и продлилась более двух часов, а потом его похоронили на Ваганьковском кладбище возле дочери Елены, сообщает ТАСС.

Проститься с Джигарханяном пришли более 100 человек, в частности, народный артист России Александр Пашутин, заслуженный артист РФ Владимир Конкин и народная артистка СССР Инна Чурикова.

"Похороны завершились. Армена Борисовича похоронили рядом с дочерью на Ваганьковском кладбище", – сказал агентству представитель Джигарханяна и его друг Артур Согомонян.

Как в Москве прощались с Арменом Джигарханяном – видео с траурной церемонии

Читайте такжеСМИ назвали имя наследника Армена ДжигарханянаНапомним, Армен Джигарханян умер в ночь на 14 ноября в возрасте 85 лет. СМИ писали, что артист скончался из-за отказа почек.

  • Справка. У Армена Джигарханяна была только одна родная дочь. Артисту дочь в 1964 году родила гражданская супруга – актриса Алла Ванновская, которая страдала психическим заболеванием хорея (передается по наследству).
  • Дочь назвали Елена, она болела таким же заболеванием, как и мать.
  • Ванновская умерла в 1966 году в психбольнице. Джигарханян забрал к себе дочь.
  • Судьба Елены также трагическая – девушка умерла в 23 года результате отравления угарным газом.

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