Стамбул зовет в гости: чем удивит украинцев исполинский город контрастов

Стамбул

Сочетание построек времен Византийской и Османской империй и высоких небоскребов, невероятные панорамы, метро под Босфором – лишь малый перечень достопримечательностей культурной столицы Турции, радушно приглашающей украинских туристов в гости.

В условиях карантина количество туристических направлений для украинцев драматически сократилось. Но, несмотря на множество ограничений, вызванных пандемией, есть страна, которая по-прежнему радушно распахивает перед нашими согражданами границы и, в то же время, уделяет максимальное внимание соблюдению всех карантинных ограничений, чтобы отдых был не только интересным, но и безопасным. Это государство – Турция.

Несмотря на то, что Турция, в первую очередь, ассоциируется с "ленивыми" курортами Ultra All Inclusive, в этой стране есть на что посмотреть, помимо длинных линий пляжей с вереницами шезлонгов и богатыми коллекциями алкоголя на барных стойках. В сентябре "Главред" посетил культурную столицу страны – Стамбул, и буквально влюбился в этот город за неповторимый характер и разнообразие культур и религий, которое он в себя вмещает.

Стамбул, несомненно, понравится людям, которые любят культурно-познавательный туризм. Этот город, вошедший в мировую историю как, сперва, Византий, а затем Константинополь, - феномен, расположившийся одновременно на двух континентах: Европе и Азии, крупнейший мегаполис в Европе с мусульманским колоритом. Располагается он на невообразимой площади – свыше 5 тысяч квадратных километров (для сравнения, площадь Киева вшестеро меньше), а проживают в нем 15 миллионов человек – различных вероисповеданий, характеров и взглядов. И это разнообразие ощутимо во всем. Каждый район города – словно отдельная страна, со своим темпом жизни и своими особенностями. У каждого из них свое настроение, что отражается даже на архитектуре.

Прогулка по исторической части города

Свое знакомство со Стамбулом мы начали с исторической части города. Поселившись в гостинице Radisson President Beyazit на площади Беязыт, мы оказались в самом сердце древнего Константинополя, в котором буквально каждое здание, каждая улочка пропитаны духом того времени. В пешей досягаемости от нашего отеля расположились центральный Стамбульский университет, Гранд-Базар, прародительница Софии Киевской – Айя-София, дворец Топкапы, Цистерна Базилика.

Таким образом, за счет расположения отеля, его постояльцы могут обойти основные исторические достопримечательности, не пользуясь услугами общественного транспорта, что, во-первых, экономно, а во-вторых удобно, поскольку позволяет избежать длительного стояния в бесконечных пробках турецкого мегаполиса.

Именно в исторической части особенно живо ощущается мусульманская направленность города. Обилие мечетей, из которых то и дело доносится пение молитв муэдзинов, словно соревнующихся за внимание последователей, множество женщин, одетых в традиционном для этого вероисповедания стиле, - привлекают внимание европейского туриста.

Старый город

На каждом шагу взгляду открываются древние строения и архитектурные памятники византийской и османской эпох и даже римские руины, вперемешку с аккуратными домами более современного стиля. На этом фоне выделяются пестрые вывески магазинов с множеством поддельных товаров известных брендов на витринах и наглые торговцы, готовые кричать на всех языках мира, лишь бы привлечь к себе внимание неспешно прогуливающихся туристов.

Подобный контраст на улицах старого Стамбула сперва несколько обескураживает, но демонстрирует необычность города, раскрывает его характер, удивляет и вызывает желание увидеть больше.

Прообраз Софии Киевской

Среди достопримечательностей исторической части Стамбула особый интерес для наших сограждан вызывает Собор Святой Софии (в настоящее время – Большая мечеть Айя-София), послуживший прообразом для возведения Софии Киевской в украинской столице.

Собор Святой Софии

Основанный в четвертом веке, собор более тысячи лет считался крупнейшим христианским храмом и служил символом "золотого века" Византийской империи. После того, как в 15 веке османы захватили Константинополь, храм был обращен в мечеть. В это время мусульмане уничтожили значительную часть фресок христианской святыни, поскольку, согласно исламу, Аллаха запрещено изображать в каких-либо видимых формах.

Мечетью Собор Святой Софии служил до 1935 года, пока не был включен в состав Всемирного наследия ЮНЕСКО и превращен в музей. После чего, уже в 2020 году, госсовет Турции принял решение вновь вернуть святыне статус мечети.

Величественное сооружение вызывает восторг и восхищение своими масштабами, особенно, если учесть, что все работы в храме велись вручную за неимением строительных кранов и прочей техники. Сохранившаяся роспись на стенах и куполе огромного основного зала храма, мраморные колонны, потрясающие масштабы – все в этом месте будоражит воображение и навевает мысли о том, сколько же исторических событий оно повидало.

Собор Святой Софии

Однако, справедливости ради, стоит признать, что в настоящее время в полной мере насладиться величеством храма не удастся, поскольку полы святыни теперь застелены коврами, как и полагается мечети, немногие сохранившиеся фрески занавешены полотнами, а вход на второй этаж – закрыт.

Фрески в Софии занавешены полотнами

Кроме того, после преобразования храма в мечеть, полиция оградила все подходы к зданию железными заборами, и попасть на территорию святыни теперь можно только после того, как правоохранители проверят содержимое сумок на наличие опасных предметов, что тоже может вызывать определенный дискомфорт. Сделано это во избежание терактов вследствие очередного изменения статуса сооружения.

Также важно учитывать, что во время намаза вход для туристов в мечеть запрещен.

Намаз снаружи Софии

Но несмотря на все ограничения, Айя-София остается одним из наиболее знаковых мест для посещения в Турции. Даже если вы не являетесь религиозным человеком, вам будет приятно посмотреть на величественный шедевр архитектуры, посидеть на мягком ковре, рассматривая роспись, и проникнуться духом византийской эпохи, который, несмотря на присущие мусульманские нотки, по-прежнему сохранился.

Дворец великих султанов

Рядом с Айя-Софией располагается самый популярный среди туристов музей Стамбула – Дворец Топкапы, служивший резиденцией турецких султанов в течение почти четырех столетий! За это время в нем жили и правили 25 правителей Османской империи.

Площадь музея огромна – со всеми комплексами, пристройками и садами дворец занимает около 80 тысяч квадратных метров. Гулять, рассматривая экспонаты, поражаясь сооружениям из мрамора и камня и восторгаясь потрясающими видами на пролив Босфор, которые открываются с нескольких доступных смотровых площадок, можно хоть целый день.

Дворец Топкапы

Помимо красочных пейзажей, в музее можно взглянуть на редчайшие экспонаты и даже реликвии. К примеру, где еще вы сможете увидеть посох Моисея, меч Давида, отпечаток стопы Пророка Мохаммеда и его одеяния, мощи Иоанна Крестителя? В Дворце Топкапы эти артефакты открыты к посещению с одним лишь условием – не делать фото. Также в музее хранится много предметов быта и одежды, драгоценностей, оружия и прочих вещей, которые много веков назад окружали османских правителей и их приближенных лиц.

Однако, несмотря на впечатляющий набор достопримечательностей, которые открываются на территории дворца, стоит учитывать, что стоимость входного билета в музей – довольно высока – 100 турецких лир (по нынешнему курсу – 356 гривень) с человека. В эту стоимость не входит посещение гарема. Потому если вам интересно посмотреть, в каких условиях жили наложницы султана, потребуется доплатить еще 70 лир, что составляет около 250 гривень.

Выглядит гарем как настоящая восточная сказка – с роскошной арабской росписью, пышными убранствами и яркой мозаикой. При этом, все его комнаты, отделанные мрамором и позолотой, не похожи друг на друга.

Гарем

Интересно, что с момента возведения дворца первые пятьдесят лет в нем не было гарема, а находился он за пределами султанской резиденции. Однако, затем Хюррем Султан, известная в Европе, как Роксолана, добилась его переноса в Топкапы, чтобы женщины находились поближе к правителю.

Гробница Роксоланы

Влияние Роксоланы – сперва наложницы, а затем жены султана Сулеймана Великого – на империю было чрезвычайно велико. А тот факт, что великая жена османского правителя родом из Украины, делает эту историческую фигуру особенно интересной для наших сограждан.

Потому, оказавшись в Стамбуле, посетите гробницу Роксоланы, которая вместе с усыпальницей ее супруга расположена на территории третьей по значению мечети в городе – Сулейманье.

Гробница Роксоланы

Мечеть, выполненная из камня и мрамора, сразу притягивает взгляд. В ее территорию входит большая прогулочная зона, кладбище, на котором захоронены османские деятели, вошедшие в историю, и множество пристроек.

Территория мечети Сулеймание

По площади Сулейманье считается самой большой мечетью в городе, а по величине купола уступает лишь Айя-Софие.

На территории мечети есть также потрясающая смотровая площадка, с которой открывается невероятный вид на город и пролив Босфор. Идеальное место для фотосессии!

Смотровая площадка

Стоит отметить, что описанные нами места – лишь малая часть достопримечательностей старого города, которые стоит посетить для того, чтобы проникнуться древней историей Стамбула и ощутить былое величие Византия и Константинополя.

Если у вас будет время, обязательно взгляните на цистерну Базилику – древнее подземное водохранилище, расположенное неподалеку от Айя-Софии и Дворца Топкапы. Цистерна была возведена в шестом веке и расположилась на глубине 10-12 метров. Состоящая из множества колонн, она кажется огромной – вмещает в себя водохранилище около 100 тонн воды.

Историки не уверены на счет того, до какого уровня во времена Византийской и Османской империй заполнялась цистерна. Сейчас воды в ней практически не осталось, а само водохранилище стало музеем – с удобными туристическими маршрутами, по которым приятно неспешно прогуляться, спасаясь от утомительной турецкой жары в прохладном подземном помещении.

Цистерна

Также в древнем водохранилище проходили съемки нескольких известных фильмов, вроде "Инферно" и истории о Джеймсе Бонде, потому неудивительно, если это место покажется вам знакомым.

Другой Стамбул

Посетив Стамбул, нельзя останавливаться исключительно на изучении его исторической части, поскольку этот мегаполис – многогранный, неоднородный, и прочувствовать его можно только в комплексе всех его проявлений.

После прогулок по древним улочкам, советуем вам направиться в центр города - на площадь Таксим, поскольку тут вы увидите Стамбул с совершенно другой стороны! Современный, оживленный торговый район с множеством клубов, баров и ресторанов, магазинов известных брендов - и тут вы уже не столкнетесь с наглыми торгашами, наживающимися на подделках.

Площадь Таксим

Если на мгновение забыть, где вы находитесь, может показаться, что вы приехали в один из европейских городов с изящной и хорошо сохранившейся архитектурой девятнадцатого века. Среди самых красивых и знаковых исторических зданий: военный госпиталь, технический университет и водораспределительная станция. Также в этом месте расположилось множество храмов различных конфессий.

Прогуляться по близлежащим улочкам, рассматривая их достопримечательности, можно как пешком, так и проехавшись на историческом трамвае.

Именно на площади Таксим горожане традиционно встречают Новый год, проводят различные торжественные мероприятия, а также митинги. Этот район никогда не спит. Потому, если вы любитель яркой ночной жизни и предпочитаете скрашивать свои прогулки бокалом чего-нибудь крепкого или сухого, вам однозначно стоит его посетить.

Из Европы в Азию

До сих пор мы рассказывали вам о европейской части турецкого мегаполиса. Но не стоит забывать, что этот город расположился одновременно на двух континентах, разделяемых Босфором. А побывать в Стамбуле и не посетить его азиатскую часть – словно не распробовать изысканное блюдо в дорогом ресторане.

Перебраться из Европы в Азию можно несколькими способами. Первый и самый очевидный вариант – на автотранспорте. Но мы очень не советуем вам выбирать именно эту опцию, поскольку иначе вы рискуете застрять в пробках на несколько часов.

Следующий и более интересный вариант – живописная прогулка на корабле по Босфору. Отличная возможность посмотреть на обе части города словно со стороны, насладиться потрясающими панорамами и проплыть под исполинскими мостами, покачиваясь на мягких волнах.

Но мы выбрали третий вариант – метро. Да не простое, а подводное, которое турки проложили под толщей пролива. Называется оно – "Мармарай".

Визуально стамбульское метро ничем не отличается от подземки всех развитых стран – быстрое, тихое, комфортное. Спускаешься под землю, заходишь в вагон и… вуаля! Спустя несколько минут, ты переплываешь Босфор и ступаешь на землю уже на другой части света.

Азиатский берег Стамбула отличается от его противоположной части более лаконичными и современными постройками. Его принято считать местом обитания молодежи и богемы города – прогуливаясь по улицам то и дело можно натолкнуться на музыкантов, художников или других представителей творческих профессий. Не все их выступления могут показаться профессиональными, но они, в любом случае, вызывают эмоции и добавляют месту шарма.

Азиатская часть Стамбула

Азиатская часть города может показаться более уютной и домашней, для "своих". Все потому, что она менее туристическая, поскольку многие гости Стамбула попросту не добираются до нее.

Здесь много интересных кафе и ресторанов, в которых приятно посидеть за чашкой кофе, рассматривая прогуливающихся мимо людей. Но, стоит учесть, что в большинстве местных баров не подают алкоголь, потому если вы намерены выпить что-либо крепче чая, вам придется обойти несколько заведений в поисках счастливого обладателя лицензии, которую, как мы выяснили, получить в Стамбуле непросто.

Небоскребы и торговые центры

Как мы уже упоминали, Стамбул – огромен. И в нем есть на что посмотреть не только в центральных частях города, но и на окраинах.

По дороге в аэропорт мы советуем вам посетить небольшой район города – Вадистамбул, выполненный в современном хай-тек стиле, с множеством небоскребов, нависающих над ровной линией леса. Его пейзажи радикально отличаются от всего того, что вы могли увидеть в центральных частях мегаполиса, дышащих историей.

Вадистамбул

Вадистамбул особенно популярен среди людей, посещающих Стамбул по вопросам бизнеса, поскольку по сравнению с остальными частями города он очень тихий, спокойный, но, в то же время, оснащен всей необходимой инфраструктурой и, что очень важно, находится недалеко от аэропорта.

Прогулка по нему в очередной раз докажет вам, что Стамбул – это город-исполин, вмещающий в себя, казалось бы, несовместимые вещи.

Это город контрастов, способный удивить даже самых прожженных туристов.

И это город-праздник, который никогда не спит, прогулки по которому не могут наскучить из-за наличия самых разнообразных локаций и вариантов досуга, который одновременно и влюбляет себя, и обескураживает.

Посетить крупнейший мегаполис Европы стоит хотя бы единожды в жизни, чтобы лично испытать всю гамму эмоций и впечатлений, и он точно не оставит вас равнодушными.

Надежда Бурбела