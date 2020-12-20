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Стареющий Путин "ушел в подполье": Каспаров назвал условия смены власти в РФ

20 декабря 2020, 04:30
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Ухудшение состояния здоровья Путина может стать причиной начала смена власти в РФ, не исключил Гарри Каспаров.

Владимир Путин
Владимир Путин / Reuters

Оппозиционный российский политик Гарри Каспаров рассказал о том, что президент РФ Владимир Путин имеет серьезные проблемы со здоровьем.

Как подчеркнул он в интервью Obozrevatel, эта информация старательно скрывается в Кремле, ведь "в любой диктатуре здоровье вождя – одна из главных государственных тайн".

По его словам, информация об ухудшении здоровья Путина косвенно подтверждается тем, что президент РФ начал вести скрытный образ жизни, фактически не появляясь на людях.

"Но политический фон в России говорит о том, что скорее всего, идут разнообразные процессы, естественно, скрытые от нас. В диктатуре всегда все происходит за закрытыми дверями", - отметил Каспаров.

Он обратил внимание на слухи о личной жизни Путина и о его внебрачных детях.

"Безусловно, он все еще остается главным игроком. Но вопрос: как долго это продлится – мы не знаем. Повторяю, мы можем ориентироваться только на косвенные признаки. И по ним в последние дни у меня складывается ощущение, что ситуация меняется", - сказал российский оппозиционер.

Он также считает, что вероятное ухудшение состояния здоровья Путина может стать причиной начала смена власти в РФ.

"Никакие другие причины его к этому не подтолкнут", - добавил Каспаров.

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новости России Гарри Каспаров Владимир Путин
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