Старый премьер и новая коррупция: как выборы в США повлияют на Украину

Как выборы в США 2020 повлияют на Украину и в чем ее выгода / коллаж Reuters

Политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse Анатолий Октисюк проанализировал, как результаты выборов в США повлияют на Украину. Он также объяснил, какой американский президент – Дональд Трамп или Джо Байден – более выгоден для Украины.

"Мы знаем отношение Трампа к Украине: он раздражен нашей страной и считает, что здесь сидят вредители, коррупционеры, которые создают немало проблем для российско-американских отношений. Если выигрывает Трамп, будет плохо касте "грантоедов" в Украине, "соросятам", а также новым антикоррупционным органам – то есть всем сторонникам демократов в Украине", – рассказал Октисюк во время чата на Главреде.

Он объяснил, что если выигрывает Трамп, это может привести к усилению евроатлантических настроений в Восточной Европе и, в частности, усилит Польшу. В этом случае выгода Украины заключается именно в усилении Польши, так как это означает новые возможности для Киева в этом регионе.

Читайте такжеТрамп "жестко ошибался" насчет отношений Украины и России – экс-советник"Если выиграет Байден, напротив, усиливаться позиции сторонников демократов в Украине, прежде всего, "соросят". Не исключено, что все эти люди начнут возвращаться в структуры власти. Возможно, в большую политику вернется и Арсений Яценюк (например, премьер-министром), у него очень хорошие отношения с Джо Байденом. Это также приведет к усилению антикоррупционных структур в Украине. Сюда могут вернуться все те люди, которые будут строить антикоррупционную инфраструктуру. Плохо будет некоторым украинским олигархам, против которых настроены американские демократы", – описал аналитик второй возможный сценарий.

То есть у каждой кандидатуры есть свои плюсы и минусы. В этой ситуации Украине пора становиться более самостоятельной, советует эксперт.

"Кем бы ни был президент США, Украине прежде всего нужно пытаться опираться на собственные ресурсы и искать пути что-то сделать самим для усиления собственных позиций. Трамп будет выгодным для тех сил, которые выступают за минимизацию внешнего вмешательства в украинские дела. А Байден более устроит тех, кто выступает за внешнее управление Украиной", – резюмировал Октисюк.

Напомним, нынешний президент США Дональд Трамп идет на второй срок: Республиканская партия, от которой он баллотировался в прошлый раз, снова выдвинула его на президентский пост.

Ранее Джо Байден согласился стать кандидатом в президенты США от Демократической партии. Он призвал американцев объединиться, чтобы преодолеть "эпоху тьмы в Америке".