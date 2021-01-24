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Над Вестминстерским дворцом в Лондоне поднялся столб черного дыма: что произошло

24 января 2021, 15:34

Очевидцы сняли кадры, на которых отчетливо видно, что над культовой достопримечательностью Лондона поднимается дым.

В Вестминстерском дворце в Лондоне пожар / скриншот из видео

В воскресенье, 24 января, пожарная сигнализация сработала в здании Вестминстерского дворца, где в центре Лондона располагается британский парламент. Над дворцом виднелся дым.

Как сообщает издание Daily Express, над дворцом поднялся столб черного дыма. Очевидцы сняли кадры, на которых отчетливо видно, что над культовой достопримечательностью Лондона поднимается дым.

Информация о причинах произошедшего пока не поступала, пожарные тоже не объяснили, что происходит.

В то же время издание выяснило, что это "просто пар", хотя непонятно, почему на пар сработала пожарна сигнализация.

"Это произошло всего через несколько дней после того, как депутатов предупредили, что им придется съехать, чтобы провести срочный ремонт здания", - пишет издание.

При этом высокопоставленные депутаты настаивают, чтобы ремонтные работы продолжлись вокруг них, но спонсорский орган по восстановлению и обновлению заявил, что пандемия показала, что сеансы могут проводиться с помощью Zoom.

В издании напомнили, что во время аналогичного инцидента в прошлом месяце из Вестминстерского дворца тоже шел дым. Тогда к месту инцидента прибыли четыре пожарные машины и около 25 пожарных.

О каких пожарах сообщалось ранее:

  • В четверг, 21 января, в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже.На месте пожара были обнаружены тела 15 человек, 9 человек спасли из огня.
  • В субботу, 23 января, пожар в Павлограде произошел в одной из комнат общежития, расположенного на ул. Заводской, пострадали три человека.
Лондон новости Великобритании лесной пожар
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