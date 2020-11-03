Сторонники Исламского государства взяли на себя вину за кровавый теракт в Вене

Сторонники Исламского государства взяли на себя вину за теракт в Вене / Reuters

В МВД Австрии заявили, что теракт в Вене совершили исламские террористы. В частности, один из них симпатизировал "Исламскому государству". Чуть позже сторонники ИГ взяли на себя вину за теракт.

Как сообщает Telegram-канал Baza, один из стрелков в Вене симпатизировал идеям запрещённой организации "Исламское государство". Во время обысков в его квартире обнаружена взрывчатка.

Спецоперация не завершена. Как минимум одного из сообщников, нападавших ещё разыскивают, сообщил в ходе пресс-конференции глава МВД Австрии.

В результате теракта погибли трое, в том числе и полицейский - он скончался при задержании террориста. Также убит и один из нападавших. 15 человек ранены.

Сегодня школы в Вене будут закрыты. Власти просят людей не посещать центр города.

Мэр Вены сообщил, что пояса смертника у ликвидированного террориста обнаружено не было. Вероятно, речь идёт о муляже.

Кроме того, сторонники ИГ взяли на себя вину за теракт в Вене.

Джихадисты назвали стрельбу в Вене расплатой за участие Австрии в коалиции США против Исламского государства, сообщила в Twitter американская организация SITE Intelligence group, занимающаяся отслеживанием деятельности террористов в Сети.

"Джихадисты заявили, что атака в Вене является частью расплаты за участие Австрии в руководимой США коалиции", - указано в сообщении.

Отметим, чуть ранее президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал теракт в Вене. Он считает, что Австрия подверглась нападению после Франции, и заявил, что "враги должны знать, с кем имеют дело". Пока нет информации, кто мог совершить теракт.

"Мы, французы, разделяем шок и скорбь австрийцев после нападения в Вене. После Франции нападению подверглась дружественная страна. Это наша Европа. Наши враги должны знать, с кем имеют дело. Мы ни в чем не уступим",— написал господин Макрон в Twitter.

Теракт в Вене - о чем сообщалось ранее: