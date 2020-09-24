Страны Балтии наносят еще один удар по режиму Лукашенко: анонсированы новые санкции

Балтийские государства не намерены ждать решения ЕС по санкциям против Минска.
В скором времени Латвия, Литва и Эстония намерены представить общий расширенный список санкций против режима Александра Лукашенко, в котором будет 100 фамилий белорусских чиновников. Всем им запретят въезд на территорию стран Балтии.
Об этом заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич, сообщает Delfi.
По его словам, данный список будет не окончательным – балтийские страны приняли самостоятельно решение о санкциях в то время, пока в ЕС не могут придти к консенсусу по этому вопросу.Читайте такжеСанкции станут уничтожающими: дипломат рассказал, почему Путин не поможет Лукашенко
- Напомним, 31 августа страны Балтии – Литва, Эстония и Латвия – ввели ряд ограничений против 30 чиновников и политиков режима Александра Лукашенко из-за фальсификации избирательного процесса и избиений силовиками активистов и прохожих в ходе массовых протестов в Беларуси.
- В Литве также анонсировали возможность расширения национального санкционного списка против официального Минска, в котором насчитается 118 фамилий.
- Тем временем в ЕС по-прежнему не могут ввести ограничения против режима Лукашенко. Санкции в отношении Минска блокирует Кипр, который требует наряду с антибелорусским эмбарго запустить санкции против Турции.
- По прогнозам журналиста Рикарда Йозвяка, санкции против Беларуси будут рассмотрены Европейским советом 24-25 сентября.
Автор: Андрей Ганжа