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Страны Балтии наносят еще один удар по режиму Лукашенко: анонсированы новые санкции

24 сентября 2020, 21:43

Балтийские государства не намерены ждать решения ЕС по санкциям против Минска.

Лукашенко
В новый санкционный список стран Балтии попадет 100 человек / УНИАН

В скором времени Латвия, Литва и Эстония намерены представить общий расширенный список санкций против режима Александра Лукашенко, в котором будет 100 фамилий белорусских чиновников. Всем им запретят въезд на территорию стран Балтии.

Об этом заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич, сообщает Delfi.

По его словам, данный список будет не окончательным – балтийские страны приняли самостоятельно решение о санкциях в то время, пока в ЕС не могут придти к консенсусу по этому вопросу.Читайте такжеСанкции станут уничтожающими: дипломат рассказал, почему Путин не поможет Лукашенко

новости Беларуси Александр Лукашенко Латвия Литва Эстония Санкции против Беларуси
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