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"Страшнее, чем коронавирус": внучка Хрущева назвала главную проблему Путина в России

31 января 2021, 00:59
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Путин не повторил судьбу Трампа из-за пропаганды на российском телевидении, считает Нина Хрущева.

Навальный
Кремль бросил больше сил на борьбу с Навальным, чем на коронавирус - эксперт / Reuters

Российский президент Владимир Путин поручил решать ситуацию с COVID-19 в России органам местного самоуправления, губернаторам и Минздраву. Поэтому коронавирусная эпидемия существенно не отражается на его рейтингах. Гораздо более серьезной проблемой для Кремля является деятельность оппозиционера Алексея Навального, на борьбу с которым сейчас брошено множество сил.

Как заявила американский политолог Нина Хрущева (внучка бывшего генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева) в эфире телеканала Украина 24, проблема эпидемии COVID-19 вряд ли каким-либо образом отражается на популярности Путина, поскольку эпидемией занимаются Минздрав и местные органы власти. Меры Путина похожи на действия Трампа, но политический результат отличается.

"Я не уверена, что коронавирус играет на стороне Путина. Да, в России сегодня 19 тысяч (заболеваний каждый день). Путин сделал похоже на то, что сделал Трамп. Он это все отдал на откуп губернаторам, мэрам или Минздраву. То есть он возвышается над всем и дает задания. А дальше уже решают – кто лучше, а кто хуже. Например, Москва, несмотря на количество заболеваний, не так уж плохо справляется. И поэтому Путин, что называется, в нулях. То есть это не поддерживает его популярность, но и не убирает тоже", - считает эксперт.Читайте такжеВойна башен Кремля и отставка Путина: в России объяснили действия Навального

Как полагает аналитик, в отличие от Трампа, Путину удалось удержать свой рейтинг при помощи государственной пропаганды на телеканалах, которая твердит россиянам о серьезных проблемах Запада. Однако теперь проблемной ситуацией для Кремля стала деятельность Алексея Навального, на борьбу с которым власти бросили серьезные ресурсы.

"Российская пропаганда на телеканалах россиянам об этом постоянно сообщает. Поэтому на Путина это не повлияло так, как повлияло на Дональда Трампа. У него сейчас проблемы страшнее, чем коронавирус – эта проблема Алексей Навальный, глобальный Навальный. И, как мы видим даже по реакции Кремля, на него брошено больше сил, чем даже на коронавирус", - подчеркнула Хрущева.

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