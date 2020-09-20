Стрельба и драки с ОМОНом: что происходит на акциях протеста в Беларуси

Акция протеста в Минске / tut.by

В воскресенье, 20 сентября, в Беларуси проходят массовые протесты. Люди вышли на улицы Минска, а также многих других городов.

Как сообщает белорусский портал Tut.by, центральные улицы Минска перекрыты силовиками.

В то же время десятки тысяч человек идет по улицам с бело-красно-белой символикой.

В Минске силовики блокируют мост через Свислочь. К месту событий подогнали водомет и автозаки.

В Бресте стычки протестующих с ОМОНом, задержания на перекрестке Советской и Гоголя. Люди в черном выстрелили в воздух.

В то же время появилось видео столкновений между митингующими и силовиками в Гомеле.

На кадрах видно, как в толпу демонстрантов врывается ОМОН, силовики грубо расталкивают людей, некоторых бьют и задерживают.

Напомним, ранее в Минске силовики разогнали женский марш. Силовики окружили участниц марша. Женщины, заблокированные силовиками, стояли в оцеплении и громко кричали.

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После этого их начали задерживать с применением силы. Участницы марша, которые сопротивлялись, волочили по асфальту.