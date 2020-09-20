Стрельба и драки с ОМОНом: что происходит на акциях протеста в Беларуси

В Бресте произошли стычки протестующих с ОМОНом, прозвучали выстрелы.
В воскресенье, 20 сентября, в Беларуси проходят массовые протесты. Люди вышли на улицы Минска, а также многих других городов.
Как сообщает белорусский портал Tut.by, центральные улицы Минска перекрыты силовиками.
В то же время десятки тысяч человек идет по улицам с бело-красно-белой символикой.
В Минске силовики блокируют мост через Свислочь. К месту событий подогнали водомет и автозаки.
В Бресте стычки протестующих с ОМОНом, задержания на перекрестке Советской и Гоголя. Люди в черном выстрелили в воздух.
В то же время появилось видео столкновений между митингующими и силовиками в Гомеле.
На кадрах видно, как в толпу демонстрантов врывается ОМОН, силовики грубо расталкивают людей, некоторых бьют и задерживают.
Напомним, ранее в Минске силовики разогнали женский марш. Силовики окружили участниц марша. Женщины, заблокированные силовиками, стояли в оцеплении и громко кричали.
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После этого их начали задерживать с применением силы. Участницы марша, которые сопротивлялись, волочили по асфальту.
- Как известно, в Беларуси продолжаются акции протеста против результатов президентских выборов 9 августа.
- Участники уличных акций считают выборы сфальсифицированными в пользу Александра Лукашенко.