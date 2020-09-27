Стрельба и слезоточивый газ: как в Беларуси проходит "инаугурация" Тихановской

Задержание протестующих в Минске / tut.by

В Беларуси проходит анонсированный ранее массовые акции протеста, в ходе которых организаторы пообещали провести "народную инаугурацию" Светланы Тихановской.

В Минске протестующие собрались возле Стелы, сообщает Тut.by, при этом из мегафона звучит предупреждение МВД о том, что люди нарушают закон о массовых мероприятиях.

Люди продолжают собираться, иногда выкрикивая лозунги и аплодируя. При этом людей по динамику предупреждает о нарушении ими законодательства и говорят о возможном применении силы и спецсредств.

/ tut.by

По оценкам разных СМИ, в центре Минска собралось уже более 30 тысяч человек.

Кроме того, сообщается о задержании десятков протестующих как в Минске, так и в других городах Беларуси.

В Могилеве к протестующим подъехало несколько машин с силовиками. Они начали задерживать водителей машин и оттеснять людей с площади. Люди стали в сцепку около здания социально-гуманитарного колледжа, был слышен хлопок. Очевидцы говорят, что это мог быть холостой выстрел, или взрыв свето-шумовой гранаты.

Кроме того, в Гомеле на улицах тоже слышны выстрелы, при этом силовики распыляют слезоточивый газ.

Также опубликовано видео, как силовики стреляют по людям гранатами со слезоточивым газом.

В ответ люди скандируют в адрес силовиков: "Фашисты!".