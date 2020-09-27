Стрельба и слезоточивый газ: как в Беларуси проходит "инаугурация" Тихановской

Десятки протестующих задержаны как в Минске, так и в других городах Беларуси.
В Беларуси проходит анонсированный ранее массовые акции протеста, в ходе которых организаторы пообещали провести "народную инаугурацию" Светланы Тихановской.
В Минске протестующие собрались возле Стелы, сообщает Тut.by, при этом из мегафона звучит предупреждение МВД о том, что люди нарушают закон о массовых мероприятиях.
Люди продолжают собираться, иногда выкрикивая лозунги и аплодируя. При этом людей по динамику предупреждает о нарушении ими законодательства и говорят о возможном применении силы и спецсредств.
По оценкам разных СМИ, в центре Минска собралось уже более 30 тысяч человек.
Кроме того, сообщается о задержании десятков протестующих как в Минске, так и в других городах Беларуси.
В Могилеве к протестующим подъехало несколько машин с силовиками. Они начали задерживать водителей машин и оттеснять людей с площади. Люди стали в сцепку около здания социально-гуманитарного колледжа, был слышен хлопок. Очевидцы говорят, что это мог быть холостой выстрел, или взрыв свето-шумовой гранаты.
Кроме того, в Гомеле на улицах тоже слышны выстрелы, при этом силовики распыляют слезоточивый газ.
Также опубликовано видео, как силовики стреляют по людям гранатами со слезоточивым газом.
В ответ люди скандируют в адрес силовиков: "Фашисты!".
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
- После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.
- В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.
- 23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.