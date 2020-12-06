России предрекли капитуляцию на Донбассе

Стрелков предрек России капитуляцию на Донбассе / Reuters

Украина требует от России возвращения Крыма и Донбасса в состав страны, в противном случае может начаться война, заявил так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин).

"Не будет никакого умиротворения конфликта — будет или полная капитуляция России, или война. Украина заинтересована в полной капитуляции России на Донбассе и в Крыму, которая позволит ей забрать регионы", — сказал Стрелков в комментарии Ura.ru.

По словам Стрелкова, новые санкции против России рано или поздно будут введены.

"Украина санкции ввести не может, только просить это у западных партнеров. Если они сочтут, что пора додавливать, то они примут санкции. Если решат, что пока нецелесообразно и экономически невыгодно для них самих, вопрос будет отложен в ящик. Но именно отложен", — подчеркнул он.

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