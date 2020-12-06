России предрекли капитуляцию на Донбассе

Новые санкции против России из-за Донбасса рано или поздно будут введены, убежден Стрелков.
Украина требует от России возвращения Крыма и Донбасса в состав страны, в противном случае может начаться война, заявил так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин).
"Не будет никакого умиротворения конфликта — будет или полная капитуляция России, или война. Украина заинтересована в полной капитуляции России на Донбассе и в Крыму, которая позволит ей забрать регионы", — сказал Стрелков в комментарии Ura.ru.
По словам Стрелкова, новые санкции против России рано или поздно будут введены.
"Украина санкции ввести не может, только просить это у западных партнеров. Если они сочтут, что пора додавливать, то они примут санкции. Если решат, что пока нецелесообразно и экономически невыгодно для них самих, вопрос будет отложен в ящик. Но именно отложен", — подчеркнул он.
Война на Донбассе – о чем сообщалось ранее:
- Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Киев намерен требовать ужесточения санкций против России, если до конца года конфликт в Донбассе не будет урегулирован.
- Игорь Стрелков оценил способность "ДНР" и "ЛНР" противостоять наступлению ВСУ. По его словам, если Россия немедленно не вступит в дело, то "республики" будут разгромлены в считанные дни. Украина способна разгромить корпуса в течение двух-трех дней и занять основные территории в течение одной недели.