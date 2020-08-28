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"Стрелять в народ": Лукашенко рассказал, зачем взял в руки автомат

28 августа 2020, 14:36

По мнению Александра Лукашенко, Беларусь может превратиться в театр военных действий.

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Александр Лукашенко благодарит силовиков, защитивших его дворец / Скриншот

Новый президент Беларуси может обратиться к иностранным государствам для введения войск в РБ, заявил объявленный победителем президентских выборов Александр Лукашенко.

"Вы вчера слышали заявление нашего соседа и моего хорошего друга (Владимира Путина, - ред). Это же не потому, что россияне хотят защитить Беларусь. Слушайте, сами защитимся. Но мы с Президентом России понимаем, что может быть, если мы прозеваем", - цитирует Лукашенко БЕЛТА.

По его словам, в этом случае Беларусь может превратиться в театр военных действий, где "будут решаться не наши вопросы".

"Им (на Западе, - ред.) не Беларусь нужна. Беларусь - это трамплин, как обычно, в Россию. Только не так, как Гитлер группу армий Центр бросил на Москву. Технологии другие. Надо сломить эту власть, которая есть, подсунуть другую, которая обратится к иностранному государству, чтобы ввели войска и оказали поддержку, - сказал Президент. - Им нужен здесь рынок, где они будут торговать своей продукцией", - отметил Лукашенко.

Он также заявил о военной угрозе, которая якобы нависла над Беларусью.

Читайте также"Как крысы разбежались": Лукашенко опустился до оскорблений в адрес протестующих"И то, что я вас напрягаю сейчас по поводу этих гусениц танков на территории Польши и Литвы, так слушайте, мы же не идиоты. Были под Берлином американские F-16, ну и пусть стоят там. Нет, они их перебросили сюда - 15-20 минут подлета до нашей территории. Для меня это как главнокомандующего - вопрос. 18 самолетов. Непонятно, что у них на подвесках. Может быть, ядерное оружие, - сказал Президент. - Я исхожу из худшего варианта. Поэтому я должен был отреагировать. А чего в этот момент начали разворачивать части НАТО у наших границ? Прямо у границы развернули учения. Что я должен делать? Я тоже развернул у границ части, половину армии привел в боевую готовность. Это недешево".

Лукашенко отметил, что в этой ситуации на фоне внешних угроз еще и вынужден держать определенный резерв военнослужащих с учетом общественно-политической обстановки.

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"Это что, нормально? И вы меня начинаете критиковать, что я с автоматом там бегаю по улицам и готов стрелять в собственный народ. Слушайте, я за четверть века в народ никогда пальцем не показывал, не то что стрелять", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Минске колонна протестующих подошла к резиденции президента Беларуси.

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После этого Лукашенко взял в руки автомат для защиты своего дворца в Минске.

новости Беларуси Александр Лукашенко
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