"Стремительная катастрофа": в Баренцевом море погибло судно, пропали 17 человек

В Баренцевом море затонуло судно Онега, ищут 17 членов экипажа / Скриншот

В Баренцевом море затонуло рыболовецкое судно Онега, на борту которого находились 19 членов экипажа, два человека – спасены, остальных – ищут.

Судно затонуло вблизи Новой Земли Архангельской области России, пишет Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МЧС страны.

В ведомство сообщили, что борт затонул из-за обледенения.

Источник агентства узнал от спасенных рыбаков, что катастрофа случилась стремительно в сильный шторм, членов экипажа буквально смыло с палубы. По словам собеседника, точно погиб один человек – его тело унесло в море.

"Катастрофа произошла в сильный шторм, когда экипаж поднимал сеть с уловом. Все были в гидрокостюмах, но воспользоваться спасательными средствами не успел никто…", – говорится в материале.

В российском МЧС сообщили ТАСС, что номер погибшего судна Онега – МК 0331.

Рыболовецкое судно Онега №МК 0331 – что о нем известно