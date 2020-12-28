"Стремительная катастрофа": в Баренцевом море погибло судно, пропали 17 человек

Рыболовецкое судно затонуло у берегов Архангельской области России.
В Баренцевом море затонуло рыболовецкое судно Онега, на борту которого находились 19 членов экипажа, два человека – спасены, остальных – ищут.
Судно затонуло вблизи Новой Земли Архангельской области России, пишет Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МЧС страны.
В ведомство сообщили, что борт затонул из-за обледенения.
Источник агентства узнал от спасенных рыбаков, что катастрофа случилась стремительно в сильный шторм, членов экипажа буквально смыло с палубы. По словам собеседника, точно погиб один человек – его тело унесло в море.
"Катастрофа произошла в сильный шторм, когда экипаж поднимал сеть с уловом. Все были в гидрокостюмах, но воспользоваться спасательными средствами не успел никто…", – говорится в материале.
В российском МЧС сообщили ТАСС, что номер погибшего судна Онега – МК 0331.
Рыболовецкое судно Онега №МК 0331 – что о нем известно
- Борт спустили на воду в 1979 году.
- Судно ходит под флагом России, порт приписки – Мурманск. Вместимость борта – 358 тонн.