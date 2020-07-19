"Эффективности ноль": оккупанты бьют тревогу из-за Крымского моста

Выяснился очередной недостаток Крымского моста / most.life

Незаконно построенный Крымский мост, которым так хвастаются у президента РФ Владимира Путина, не стал более дешевой альтернативой паромной переправе, поскольку российские оккупационные власти выдвинули новые требование к грузовым перевозкам по путепроводу.

Об этом сообщает Коммерсант.

Накануне Росжелдор постановил оснащать вагоны электронной пломбой ГЛОНАСС, чья аренда сопоставима с арендой самого вагона. Таким образом, несмотря на помпезное открытие грузового железнодорожного сообщения еще 1 июля, топливные трейдеры не пользуются новым переходом.

"10 и 22 июня Росжелдор выпустил два приказа, требующие по соображениям безопасности оснащать электронными пломбами ГЛОНАСС все грузовые вагоны, следующие по мосту", — сообщает издание.

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Собеседник Коммерсанта пояснил, что ОАО РЖД принимает к перевозке вагоны, оснащенные пломбами только АО Инженерный промышленный концерн Страж, а их аренда стоит 960 руб. (350 грн) за вагон в сутки.

"Перевозка на пароме обходилась в те же 1−1,2 тыс. руб. за вагон, то есть „эффективность" строительства Крымского моста по сравнению со стоимостью проезда на пароме сведена к нулю", — заметил источник.

Другой добавил, что установка и снятие пломб, предписанных Росжелдором, обходятся еще в 500 руб. (190 грн) за каждую операцию, а на крытые и нефтебензиновые цистерны, например, нужно навешивать сразу две пломбы.

Как писал Главред, в воскресенье, 19 июля, российские войска с помощью катеров перекрыли движение судов в Керченском проливе.