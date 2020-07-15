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США ударили новыми санкциями по Северному потоку-2

Госдеп США намерен включить Северный поток-2 и Турецкий поток в список проектов, на которые распространяются санкции.

15 июля 2020, 18:56
Помпео
Помпео анонсировал санкции против Северного потока-2 / Reuters

В то время как канцлер Германии Ангела Меркель настаивает на завершении строительства Северного потока, в Госдепе США заявили о готовности ввести против газопровода новые санкции.

Государственный департамент США включает Северный поток-2 и Турецкий поток в список проектов, на которые распространяются санкции закона О противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA). Об этом в среду, 15 июля, заявил журналистам госсекретарь США Майкл Помпео.

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"Госдепартамент обновляет руководство по CAATSA, включая в него Северный поток-2 и вторую ветку Турецкого потока-2. Эти действия подвергают риску применения санкций инвестиции или другие виды деятельности, связанные с этими российскими энергетическими экспортными трубопроводами", - отметил он, предостерегая таким образом другие компании от участия в проектах.

Санкции против Северного потока-2

Напомним, ранее конгрессмен-республиканец Стивен Вомак на своей странице в Twitter сообщил о том, что Сенат США внес в проект бюджета национальной обороны статьи о введении дополнительных санкций в отношении российского газопровода Северный поток-2.

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