Судно-трубоукладчик Северного потока-2 взяло курс из Германии в Россию

Корабль Академик Черский прибудет в Калининград 28 ноября / Reuters

Судно-трубоукладчик Академик Черский, которое должно было достроить газопровод Северный поток-2, возвращается в Россию.

Об этом сообщает ТАСС.

Корабль почти месяц находился в немецком порту Мукран на острове Рюген, а уже в субботу, 28 ноября, его ожидают в Калининграде.

Российское судно снабжения Умка, которое используется для доставки труб с берега, и российское судно многоцелевого назначения Финвал стоят на якорях у порта Мукран.

Напомним, 26 ноября российские СМИ сообщили, что крупнейшее в мире классификационное общество из Норвегии DNV GL отказалось сертифицировать газопровод Северный поток-2 после завершения его строительства. Однако в организации опровергли эту информацию.

"DNV GL не принимала решения об отказе сертифицировать трубопроводную систему Nord Stream 2", - прокомментировал эту информацию официальный представитель DNV.

В DNV пояснили, что компания проанализировала новую интерпретацию Госдепартаментом США относительно сферы действия санкций против Северного потока-2 и пришла к выводу, что под санкции подпадают верификационные услуги DNV, относящиеся к судам и оборудованию на этих судах, обслуживающих проект. Поэтому DNV GL прекратила оказывать такие услуги. Однако компания не отказалась от предоставления услуг, относящихся к трубам Северного потока-2.

Строительство Северного потока-2 - что известно

Северный поток-2 пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует Газпром в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Северный поток-2 на данный момент достроен на 95%.

Президент России Владимир Путин заявлял, что газопровод обязаны ввести в эксплуатацию в начале 2021 года.

Украина, Польша, страны Балтии и США критикуют строительство газопровода. По их мнению, ЕС может попасть в зависимость от российского газа.

Украина же лишится 3 млрд ежегодного дохода. Берлин обещает гарантировать транзит через Украину даже после строительства СП-2.

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Напомним: