Судно-трубоукладчик Северного потока-2 взяло курс из Германии в Россию

Академик Черский почти месяц находился в немецком порту Мукран.
Судно-трубоукладчик Академик Черский, которое должно было достроить газопровод Северный поток-2, возвращается в Россию.
Об этом сообщает ТАСС.
Корабль почти месяц находился в немецком порту Мукран на острове Рюген, а уже в субботу, 28 ноября, его ожидают в Калининграде.
Российское судно снабжения Умка, которое используется для доставки труб с берега, и российское судно многоцелевого назначения Финвал стоят на якорях у порта Мукран.
Напомним, 26 ноября российские СМИ сообщили, что крупнейшее в мире классификационное общество из Норвегии DNV GL отказалось сертифицировать газопровод Северный поток-2 после завершения его строительства. Однако в организации опровергли эту информацию.
"DNV GL не принимала решения об отказе сертифицировать трубопроводную систему Nord Stream 2", - прокомментировал эту информацию официальный представитель DNV.
В DNV пояснили, что компания проанализировала новую интерпретацию Госдепартаментом США относительно сферы действия санкций против Северного потока-2 и пришла к выводу, что под санкции подпадают верификационные услуги DNV, относящиеся к судам и оборудованию на этих судах, обслуживающих проект. Поэтому DNV GL прекратила оказывать такие услуги. Однако компания не отказалась от предоставления услуг, относящихся к трубам Северного потока-2.
Строительство Северного потока-2 - что известно
Северный поток-2 пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует Газпром в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Северный поток-2 на данный момент достроен на 95%.
Президент России Владимир Путин заявлял, что газопровод обязаны ввести в эксплуатацию в начале 2021 года.
Украина, Польша, страны Балтии и США критикуют строительство газопровода. По их мнению, ЕС может попасть в зависимость от российского газа.
Украина же лишится 3 млрд ежегодного дохода. Берлин обещает гарантировать транзит через Украину даже после строительства СП-2.
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Напомним:
- Немецкое издание Bild писало, что российский газопровод Северный поток-2 может быть полностью остановлен после победы кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах в США.
- Партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Кутихин заявил, что строительство газопровода Северный поток–2 остановил еще первый пакет санкций, все остальные ограничения – лишь "дополнительные гвозди в гроб" проекта.
- Заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности России Алексей Гривач считает, что газопровод Северный поток–2 будет достроен при любом президенте США, в том числе и при "демократе" Джо Байдене.