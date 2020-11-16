Супруги зверски изнасиловали парня с сайта знакомств

Расследованием жуткого преступления занимается полиция.
В Санкт-Петербурге была задержана семейная пара, которая устроила сексуальное надругательство над молодым горожанином.
Как сообщает телеканал РЕН ТВ, муж и жена решили устроить секс-эксперименты и познакомились с парнем на специализированном сайте. Затем предложили ему прийти в гости и заняться сексом втроем.
Однако во время интима мужчине показалось, что парень грубо обращался с его женой. Тогда супруги анально изнасиловали молодого человека ‒ причем специально сняли процесс на камеру. Затем они вынудили его подписать долговую расписку на 200 тысяч рублей ‒ под угрозой передать запись его супруге.
Потерпевший, тем не менее, обратился за помощью в полицию. После этого супруги-вымогатели были задержаны, а молодой человек был направлен на судебно-медицинскую экспертизу.
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Напомним, ранее Главред сообщал:
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