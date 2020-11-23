"Свет в конце туннеля": в ВОЗ высказались о вакцине от коронавируса

Тедрос Аданом Гебреисус высказался о вакцине / Reuters

Во Всемирной организации здравоохранения отреагировали на позитивные новости о продвижении в разработке вакцин он коронавируса.

По словам главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса, он рассчитывает, что вакцина поможет положить конец пандемии COVID-19, заявил он во время сегодняшнего брифинга в штаб-квартире ВОЗ в Женеве.

"Благодаря последним положительным новостям по поводу испытаний вакцин свет в конце этого длинного темного туннеля становится ярче", - отметил глава ВОЗ.

Гебреисус надеется, что вакцина вместе с другими мерами поможет победить коронавирус.

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"Сейчас имеется реальная надежда на то, что вакцины - в сочетании с другими опробованными и протестированными мерами в области общественного здравоохранения - помогут положить конец пандемии COVID-19", - добавил он.