Звезда фильма Бриллиантовая рука срочно госпитализирована: назван диагноз

Сначала у Светличной болела голова, а потом понадобилась медпомощь, выяснили журналисты.
В ночь на четверг, 26 ноября, в одну из больниц Москвы экстренно госпитализирована Светлана Светличная – 80-летняя советская и российская актриса.
Артистка сначала пожаловалась на боль в голове, а потом ей понадобилась помощь медиков, сообщает 5-tv.ru.
По сведениям издания, Светличная попала в больницу с инсультом.
"…В каком состоянии сейчас актриса, не сообщается. Подробности уточняются", – отмечается в материале.
- Справка. Светлана Светличная родилась 15 мая 1940 года на территории Армении, которая тогда входила в состав СССР и называлась Армянская ССР, пишет Wikipedia.
- Город, в котором родилась актриса, назывался Ленинакан, его нынешнее название – Гюмри.
- Светличная получила всесоюзную славу после съемок в фильме режиссера Леонида Гайдая Бриллиантовая рука (1968 год) – сыграла роковую соблазнительницу Анну Сергеевну.
- В 1974 году получила звание заслуженная артистка РСФСР.
Автор: Екатерина Присяжнюк