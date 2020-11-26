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Звезда фильма Бриллиантовая рука срочно госпитализирована: назван диагноз

26 ноября 2020, 07:22

Сначала у Светличной болела голова, а потом понадобилась медпомощь, выяснили журналисты.

Журналисты выяснили, что у звезды советского кино инсульт – Светлана Светличная болезнь
У Светланы Светличной инсульт, узнали журналисты / Скриншот

В ночь на четверг, 26 ноября, в одну из больниц Москвы экстренно госпитализирована Светлана Светличная – 80-летняя советская и российская актриса.

Артистка сначала пожаловалась на боль в голове, а потом ей понадобилась помощь медиков, сообщает 5-tv.ru.

По сведениям издания, Светличная попала в больницу с инсультом.

"…В каком состоянии сейчас актриса, не сообщается. Подробности уточняются", – отмечается в материале.

  • Справка. Светлана Светличная родилась 15 мая 1940 года на территории Армении, которая тогда входила в состав СССР и называлась Армянская ССР, пишет Wikipedia.
  • Город, в котором родилась актриса, назывался Ленинакан, его нынешнее название – Гюмри.
  • Светличная получила всесоюзную славу после съемок в фильме режиссера Леонида Гайдая Бриллиантовая рука (1968 год) – сыграла роковую соблазнительницу Анну Сергеевну.
  • В 1974 году получила звание заслуженная артистка РСФСР.
Светлана Светличная Светлана Светличная болезнь
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