Звезда фильма Бриллиантовая рука срочно госпитализирована: назван диагноз

У Светланы Светличной инсульт, узнали журналисты / Скриншот

В ночь на четверг, 26 ноября, в одну из больниц Москвы экстренно госпитализирована Светлана Светличная – 80-летняя советская и российская актриса.

Артистка сначала пожаловалась на боль в голове, а потом ей понадобилась помощь медиков, сообщает 5-tv.ru.

По сведениям издания, Светличная попала в больницу с инсультом.

"…В каком состоянии сейчас актриса, не сообщается. Подробности уточняются", – отмечается в материале.