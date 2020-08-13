Активист из Беларуси рассказал, как Тихановскую заставили записать обращение к оппозиции

Тихановская вынужденно стала кандидатом на пост президента Беларуси - активист / twitter.com/naviny

Кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую удерживали в здании белорусского Центризбиркома, откуда были записаны ее обращения к оппозиции. Политик находилась в сложном положении, поскольку ее мужа власти отправили в следственный изолятор.

Об этом рассказал участник протестов против результатов выборов в Беларуси Алексей М в интервью изданию Тексты.

По его словам, Тихановская пришла в ЦИК подать жалобу на результаты выборов, после чего оппозиционера удерживали в здании комиссии, где она была вынуждена записать видеообращение к протестующим. Позже ее фактически вывезли с территории государства.Читайте такжеОппозиция Беларуси выдвинет важное требование Западу по Тихановской

"Она пошла подавать жалобу в ЦИК, ее фактически там удерживали определенное время, заставили записать эти обращения, после чего вывезли из страны", - отметил активист.

Также он добавил, что на самом деле Светлана Тихановская никогда не была реальным лидером оппозиционных сил – ей пришлось идти на выборы, так как белорусские власти исключили из избирательной гонки всех реальных кандидатов на пост президента, в том числе и ее мужа.

"Она находилась в очень уязвимом положении, поскольку ее муж был задержан", - подчеркнул представитель протестного движения Беларуси.

Напомним, 11 августа было опубликовано обращение кандидата на пост президента Беларуси Светланы Тихановской, в котором она призвала активистов остановить протесты против результатов выборов.Читайте такжеМассовые протесты в Беларуси: Тихановская отказалась от участия в митингах оппозиции

Позже она была вынуждена покинуть территорию Беларуси и отправиться в Литву. Белорусские пограничники показали видео момента пересечения границы Тихановской.