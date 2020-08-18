И Алексиевич: в штабе Тихановской озвучили список Координационного совета

Перечень членов совета выложила в Сеть Вольга Ковалькова ‒ доверенное лицо Светланы Тихановской.
По поручению Светланы Тихановской ‒ главной соперницы Александра Лукашенко на минувших выборах президента Беларуси ‒ был создан Координационный совет по передаче власти в стране. В него вошли политики, журналисты, бизнесмены юристы и деятели культуры.
Полный перечень людй, которые вошли в совет, опубликовала на своей странице в Facebook Вольга Ковалькова ‒ доверенное лицо Тихановской.
На данный момент ими являются:
Светлана Алексиевич – писательница и лауреат Нобелевской премии по литературе-2015;
Людмила Антоновская – председатель ассоциации Инновационное приборостроение;
Павел Белоус – основатель и владелец проекта Symbal;
Алесь Беляцкий – правозащитник, председатель правозащитного центра Вясна;
Андрей Витушко – детский врач-реаниматолог, кандидат медицинских наук;
Лилия Власова – международный медиатор, юрист;
Виталий Волянюк – директор Probusiness;
Алана Гебремариам – активистка Молодежного Блока;
Юрий Губаревич – политик и председатель движения За Свободу;
Павел Данейко – управляющий Группы компаний ИПМ;
Александр Добровольский – политик, член Политсовета ОГП;
Владимир Дунаев – профессор, эксперт Общественного Болонского комитета;
Андрей Егоров – политолог, директор Центра европейской трансформации;
Максим Знак – юрист;
Светлана Калинкина – журналист;
Вольга Ковалькова – доверенное лицо Светланы Тихановской;
Николай Козлов – доверенное лицо Светланы Тихановской;
Мария Колесникова ‒ координатор штаба Виктора Бабарико;
Дмитрий Крук –экономист;
Игорь Кабушков – представитель студенческого сообщества;
Андрей Курейчик – киносценарист, драматург, режиссёр, публицист;
Евгений Ливянт – педагог, руководитель репетиторского центра 100 баллов;
Татьяна Маринич – основатель группы компаний BELBIZ;
Владимир Пугач – J-MORS, музыкант, юрист;
Виталий Рымашевский – сопредседатель БХД;
Анна Северинец – учитель, писатель, литературовед;
Андрей Стрижак – активист кампании BY-COVID;
Юрий Хащевацкий – кинорежиссер;
Владимир Цеслер – художник;
Сергей Чалый – независимый аналитик, экономист;
Юлия Чернявская – культуролог, профессор;
Алексей Щурко – бизнесмен, GURTAM.
По словам Ковальковой, вышеуказанный список далеко не окончателен.
"Это не значит, что остальные заявки отклонены, еще идет процесс формирования основного состава Координационного совета, и будут созданы площадки для работы расширенного состава, рабочих и экспертных групп", - подытожила она.
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Напомним, ранее Светлана Тихановаская заявила о создании координационного совета и призвала белорусские власти отдать рычаги управления государством мирным путем.
Ранее у оппозиционного кандидата не исключили, что Лукашенко могут привлечь к уголовной ответственности в случае прихода к власти.