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И Алексиевич: в штабе Тихановской озвучили список Координационного совета

18 августа 2020, 15:45

Перечень членов совета выложила в Сеть Вольга Ковалькова ‒ доверенное лицо Светланы Тихановской.

Тихановская
Светлана Тихановская / Reuters

По поручению Светланы Тихановской ‒ главной соперницы Александра Лукашенко на минувших выборах президента Беларуси ‒ был создан Координационный совет по передаче власти в стране. В него вошли политики, журналисты, бизнесмены юристы и деятели культуры.

Полный перечень людй, которые вошли в совет, опубликовала на своей странице в Facebook Вольга Ковалькова ‒ доверенное лицо Тихановской.

На данный момент ими являются:

Светлана Алексиевич – писательница и лауреат Нобелевской премии по литературе-2015;

Людмила Антоновская – председатель ассоциации Инновационное приборостроение;

Павел Белоус – основатель и владелец проекта Symbal;

Алесь Беляцкий – правозащитник, председатель правозащитного центра Вясна;

Андрей Витушко – детский врач-реаниматолог, кандидат медицинских наук;

Лилия Власова – международный медиатор, юрист;

Виталий Волянюк – директор Probusiness;

Алана Гебремариам – активистка Молодежного Блока;

Юрий Губаревич – политик и председатель движения За Свободу;

Павел Данейко – управляющий Группы компаний ИПМ;

Александр Добровольский – политик, член Политсовета ОГП;

Владимир Дунаев – профессор, эксперт Общественного Болонского комитета;

Андрей Егоров – политолог, директор Центра европейской трансформации;

Максим Знак – юрист;

Светлана Калинкина – журналист;

Вольга Ковалькова – доверенное лицо Светланы Тихановской;

Николай Козлов – доверенное лицо Светланы Тихановской;

Мария Колесникова ‒ координатор штаба Виктора Бабарико;

Дмитрий Крук –экономист;

Игорь Кабушков – представитель студенческого сообщества;

Андрей Курейчик – киносценарист, драматург, режиссёр, публицист;

Евгений Ливянт – педагог, руководитель репетиторского центра 100 баллов;

Татьяна Маринич – основатель группы компаний BELBIZ;

Владимир Пугач – J-MORS, музыкант, юрист;

Виталий Рымашевский – сопредседатель БХД;

Анна Северинец – учитель, писатель, литературовед;

Андрей Стрижак – активист кампании BY-COVID;

Юрий Хащевацкий – кинорежиссер;

Владимир Цеслер – художник;

Сергей Чалый – независимый аналитик, экономист;

Юлия Чернявская – культуролог, профессор;

Алексей Щурко – бизнесмен, GURTAM.

По словам Ковальковой, вышеуказанный список далеко не окончателен.

"Это не значит, что остальные заявки отклонены, еще идет процесс формирования основного состава Координационного совета, и будут созданы площадки для работы расширенного состава, рабочих и экспертных групп", - подытожила она.

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Напомним, ранее Светлана Тихановаская заявила о создании координационного совета и призвала белорусские власти отдать рычаги управления государством мирным путем.

Ранее у оппозиционного кандидата не исключили, что Лукашенко могут привлечь к уголовной ответственности в случае прихода к власти.

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