Выборы президента США: опубликованы свежие результаты

Выборы в США состоялись 3 ноября/ Фото Reuters

Во вторник, 3 ноября, Америка выбирала нового президента. В стране закрылись уже все избирательные участки кроме Аляски.

По предварительным подсчетам, на данный момент за представителя Республиканской партии" и действующего президента проголосовали 58,79 миллиона американцев или 48,7%, а за его оппонента - "демократа" Джо Байдена отдали свои голоса 60,4 миллиона граждан (49,6%), передает Fox news.

При этом Трамп получил 210 голосов выборщиков, а Байден - 227. Для победы нужно 270 голосов выборщиков.

foxnews.com

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