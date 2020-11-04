Выборы президента США: опубликованы свежие результаты

Пока что Джо Байден лидирует и по количеству избирателей, и по количеству выборщиков.
Во вторник, 3 ноября, Америка выбирала нового президента. В стране закрылись уже все избирательные участки кроме Аляски.
По предварительным подсчетам, на данный момент за представителя Республиканской партии" и действующего президента проголосовали 58,79 миллиона американцев или 48,7%, а за его оппонента - "демократа" Джо Байдена отдали свои голоса 60,4 миллиона граждан (49,6%), передает Fox news.
При этом Трамп получил 210 голосов выборщиков, а Байден - 227. Для победы нужно 270 голосов выборщиков.
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Выборы в США - о чем сообщалось ранее:
- Во вторник, 3 ноября, в Соединенных Штатах Америки проходят выборы главы государства. Главными претендентами на президентский пост являются Дональд Трамп и Джо Байден, представляющие Республиканскую и Демократическую партии.
- Были опубликованы промежуточные данные подсчета голосов избирателей.
- Как известно, из-за особенностей избирательной системы США результат выборов определяется не простым большинством голосов избирателей, а результатом голосования делегатов от каждого штата - Коллегии выборщиков.
- Каждый штат представлен разным количеством выборщиков, в зависимости от населения. Они должны голосовать непосредственно за того кандидата, которого поддержало большинство избирателей в их штате. Для победы на выборах необходимо набрать от 270 голосов выборщиков из общего количества в 538.
Автор: Анна Багрий