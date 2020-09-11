"Сволочизм и живодерня": актриса разнесла режим Лукашенко за избиения людей

Силовики в Беларуси устроили настоящий фашизм, считает Лия Ахеджакова.
Действия сотрудников силовых структур против участников протестов в Беларуси являются настоящим фашизмом. Народ имеет право на критику власти и не должен подвергаться насилию.
Об этом заявила известная российская артистка Лия Ахеджакова в эфире телеканала Украина 24.
По ее словам, репрессии против белорусского народа вызывают настоящее беспокойство и страх.
"Больше всего я сейчас беспокоюсь, что этих замечательных, чудных людей, которые мирно выходят, чтобы заявить свою гражданскую позицию – пихают в тюрьмы, насилуют, избивают, травят. Это так страшно", - считает Ахеджакова.Читайте также"Обкуренные урки": Лукашенко высказался об избиениях в СИЗО на Окрестина
Более того, она акцентировала внимание на том, что народ должен иметь право критиковать власть, причем массовые мирные протесты нужно воспринимать адекватно. Белорусы фактически столкнулись с фашизмом – явлением, в борьбе против которого гибли множество их соотечественников в ходе Второй мировой войны.
"Фашизм, который устроили силовики – это против этого в партизанских лесах гибли белорусы, против этой жестокости и сволочизма и живодерни этой гибли те же белорусы, как и русские, как евреи, все народы в сталинских лагерях. Это страшный почерк сегодняшней власти. Что они делают, во что превратили страну, мирных людей, которые выходят с цветами?!" – подчеркнула актриса Лия Ахеджакова.Читайте также"Безупречная служба": Лукашенко наградил силовиков Беларуси медалями
- Напомним, ЦИК Беларуси признал Александра Лукашенко победителем президентских выборов в стране, которые состоялись 9 августа 2020 года.
- Оппозиция назвала выборы сфальсифицированными и не признала победу Лукашенко. Альтернативные политические силы республики считают, что выборы выиграла Светлана Тихановская.
- Десятки и тысячи людей вышли на улицы Беларуси с требованием пересчета голосов или проведения повторных президентских выборов. В стране прошли забастовки.
- Кульминация событий произошла вечером с 11 на 12 августа. Силовики устроили массовые избиения протестующих, случайных прохожих и журналистов. Были задержаны около 7 тысяч человек.