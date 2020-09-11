"Сволочизм и живодерня": актриса разнесла режим Лукашенко за избиения людей

Народ имеет право критиковать власть - Ахеджакова / Коммерсант

Действия сотрудников силовых структур против участников протестов в Беларуси являются настоящим фашизмом. Народ имеет право на критику власти и не должен подвергаться насилию.

Об этом заявила известная российская артистка Лия Ахеджакова в эфире телеканала Украина 24.

По ее словам, репрессии против белорусского народа вызывают настоящее беспокойство и страх.

"Больше всего я сейчас беспокоюсь, что этих замечательных, чудных людей, которые мирно выходят, чтобы заявить свою гражданскую позицию – пихают в тюрьмы, насилуют, избивают, травят. Это так страшно", - считает Ахеджакова.Читайте также"Обкуренные урки": Лукашенко высказался об избиениях в СИЗО на Окрестина

Более того, она акцентировала внимание на том, что народ должен иметь право критиковать власть, причем массовые мирные протесты нужно воспринимать адекватно. Белорусы фактически столкнулись с фашизмом – явлением, в борьбе против которого гибли множество их соотечественников в ходе Второй мировой войны.

"Фашизм, который устроили силовики – это против этого в партизанских лесах гибли белорусы, против этой жестокости и сволочизма и живодерни этой гибли те же белорусы, как и русские, как евреи, все народы в сталинских лагерях. Это страшный почерк сегодняшней власти. Что они делают, во что превратили страну, мирных людей, которые выходят с цветами?!" – подчеркнула актриса Лия Ахеджакова.Читайте также"Безупречная служба": Лукашенко наградил силовиков Беларуси медалями