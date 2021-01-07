"Так только в банановых республиках бывает": экс-президент Буш раскритиковал протесты в Вашингтоне

Протесты в США сторонников Трампа / GettyImages

Джордж Уокер Буш-младший, президент США в 2000-2008 годах, заявил, что лишь в "банановых республиках" [общее название для отсталых государств, как правило, с сельскохозяйственной экономикой ‒ Главред] итоги выборов оспариваются методом беспорядков.

Об этом сообщает CNN. "Я потрясен безрассудным отношением некоторых политических лидеров со времен выборов и недостатком уважения к нашим политическим институтам, нашим традициям и законодательством", — заявил Буш-младший.

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