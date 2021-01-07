"Так только в банановых республиках бывает": экс-президент Буш раскритиковал протесты в Вашингтоне

Президент США в 2000-2008 годах, Джордж Буш-младший, резко высказался о состоявшихся 6 января в Вашингтоне протестах против итогов выборов.
Джордж Уокер Буш-младший, президент США в 2000-2008 годах, заявил, что лишь в "банановых республиках" [общее название для отсталых государств, как правило, с сельскохозяйственной экономикой ‒ Главред] итоги выборов оспариваются методом беспорядков.
Об этом сообщает CNN. "Я потрясен безрассудным отношением некоторых политических лидеров со времен выборов и недостатком уважения к нашим политическим институтам, нашим традициям и законодательством", — заявил Буш-младший.
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Протесты в США - новости:
- В среду, 6 января 2021 года, сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса, где должны были утвердить победу демократа Джо Байдена. Обе палаты были вынуждены прервать заседание.
- Позже американские СМИ сообщили, что в здании Конгресса ранили женщину. Позже стало известно, что она умерла в больнице.
- Для подавления столкновений штаты Вирджиния и Мэриленд отправили Нацгвардию в Вашингтон.
- Власти Вашингтона сообщили, что в городе введен комендантский час из-за протестов и столкновений, который возникли у здания Капитолия.
Автор: Дмитрий Видоменко