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Тело Тесака отказались выдавать накануне похорон – адвокат

2 октября 2020, 14:25

Родные Марцинкевича хотели, чтобы его тело до похорон осмотрел эксперт, отметил юрист.

Адвокат сказал, что тело Марцинкевича не захотели выдавать из морга накануне похорон – Тесак новости
Тело Максима Марцинкевича не захотели выдавать из морга накануне похорон, сказал адвокат / Скриншот

В пятницу, 2 октября, в Подмосковье в морге отказались выдавать тело известного российского активиста Максима Марцинкевича (Тесак), похороны которого запланированы в субботу, 3 числа.

В морге сообщили, что тело Тесака выдадут в день похорон в 8 утра и сами его подготовят к траурной церемонии, рассказал адвокат Алексей Михальчик, который представляет интересы семьи активиста, пишет РИА Новости.

По его словам, родные хотели, чтобы до похорон эксперт провел поверхностный осмотр тела Тесака.

Юрист добавил, что ритуальщикам пригрозили проблемами с правоохранительными органами в случае проведения какого-то осмотра.

"…Сегодня должны были выдать тело похоронному агентству для подготовки к завтрашней похоронной церемонии. Мы планировали показать тело эксперту, дабы он провел его дополнительный поверхностный осмотр. Тем не менее, в подмосковном морге нам сказали, что тело выдадут лишь в день похорон…", – сказал адвокат.

Похороны Марцинкевича запланированы в 11 часов в Москве на Кунцевском кладбище.

  • Напомним, 16 сентября Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по Челябинской области сообщило, что Максим Марцинеквич свел счеты с жизнью в СИЗО №3.
  • Позже правоохранители утверждали, что активист оставил предсмертную записку.
  • Отец Тесака Сергей Марцинкевич говорил, что на теле его сына были следы пыток, поэтому версия о суициде не соответствует действительности.
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