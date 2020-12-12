"Территория Казахстана – подарок России": в Нур-Султане отреагировали на заявление

В Казахстане заявили, что некоторые российские политики подрывают отношения Нур-Султана и Москвы / yvision.kz

В Министерстве иностранных дел Казахстана вызвали временного поверенного в делах РФ Александра Комарова и выразили ему протест в связи с заявлением депутата Госдумы Вячеслава Никонова, который сказал, что "территория Казахстана – большой подарок России".

В сообщении пресс-службы казахстанского внешнеполитического ведомства речь идет о том, что 12 декабря был приглашен на разговор временный поверенный в делах РФ Александр Комаров. Ему была передана нота протеста по причине неоднозначного заявления российского депутата Вячеслава Никонова.

В МИД Казахстана акцентировали внимание на том, что провокационные заявления определенных политиков России могут негативно отразиться на сотрудничестве между Нур-Султаном и Москвой.

"МИД Казахстана ожидает адекватную оценку российской стороной подобных высказываний и призывает принять меры по недопущению впредь заявлений такого рода от государственных деятелей Российской Федерации. Российскому дипломату была передана нота с позицией МИД Казахстана", - подчеркивается в сообщении.

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