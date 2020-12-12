"Территория Казахстана – подарок России": в Нур-Султане отреагировали на заявление

В МИД Казахстана ожидают, что Москва даст ответ на резонансное заявление Вячеслава Никонова.
В Министерстве иностранных дел Казахстана вызвали временного поверенного в делах РФ Александра Комарова и выразили ему протест в связи с заявлением депутата Госдумы Вячеслава Никонова, который сказал, что "территория Казахстана – большой подарок России".
В сообщении пресс-службы казахстанского внешнеполитического ведомства речь идет о том, что 12 декабря был приглашен на разговор временный поверенный в делах РФ Александр Комаров. Ему была передана нота протеста по причине неоднозначного заявления российского депутата Вячеслава Никонова.
В МИД Казахстана акцентировали внимание на том, что провокационные заявления определенных политиков России могут негативно отразиться на сотрудничестве между Нур-Султаном и Москвой.
"МИД Казахстана ожидает адекватную оценку российской стороной подобных высказываний и призывает принять меры по недопущению впредь заявлений такого рода от государственных деятелей Российской Федерации. Российскому дипломату была передана нота с позицией МИД Казахстана", - подчеркивается в сообщении.
Казахстан и Россия
- Ряд земель, которые сейчас входят в состав независимого государства Казахстан, до 1936 года входили в состав Российской империи и РСФСР. В 1936 году, 5 декабря, Казахская автономная социалистическая республика, территория которой на то время соответствовала нынешней современной территории Казахстана, стала полноправной союзной республикой – Казахской ССР.
- Современные дипломатические отношения между Казахстаном и Россией были установлены в 1992 году и регулируются рядом документов о дружбе и сотрудничестве. Россия является главным внешнеэкономическим партнером Казахстана. Государства сотрудничают по ряду стратегических направлений.
- Москва и Нур-Султан сотрудничают и в области политики безопасности. Казахстан в 1992 году стал одним из первых государств-участников Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
- Казахстан также входит в Евразийский экономический союз. Первый президент республики Нурсалтан Назарбаев в мае 2019 года стал почетным председателем Высшего евразийского экономического совета.