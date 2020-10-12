Тихановская раскрыла планы о переговорах с Путиным по Беларуси

Беларусь не намерена строить стену от России - Тихановская/ Скриншот

Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская все еще намерена встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы призвать его не вмешиваться во внутриполитические процессы республики и дать возможность белорусам самостоятельно решить свои проблемы.

Об этом она рассказала в интервью изданию Tut.by.

По словам политика, представители белорусской оппозиции никогда не декларировали заявлений о якобы враждебном отношении к России. Однако это не означает, что оппозиционное движение будет действовать исключительно в фарватере Кремля.

На переговорах с Путиным, как утверждает Тихановская, она попросила бы российского главу государства предоставить белорусам право самостоятельно определять свое будущее внутри страны.

"Это переговоры о том, чтобы Россия не вмешивалась в дела Беларуси, дала возможность нам самим решить свое будущее. Беларусь от России никуда не денется, стену мы не построим", - подчеркнула Светлана Тихановская.Читайте такжеВстреча Путина с Лукашенко: Тихановская выдвинула обвинение президенту РФ

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