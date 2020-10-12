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Тихановская раскрыла планы о переговорах с Путиным по Беларуси

12 октября 2020, 17:27

Оппозиция Беларуси не будет сдавать страну Путину, утверждает Светлана Тихановская.

Тихановская
Беларусь не намерена строить стену от России - Тихановская/ Скриншот

Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская все еще намерена встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы призвать его не вмешиваться во внутриполитические процессы республики и дать возможность белорусам самостоятельно решить свои проблемы.

Об этом она рассказала в интервью изданию Tut.by.

По словам политика, представители белорусской оппозиции никогда не декларировали заявлений о якобы враждебном отношении к России. Однако это не означает, что оппозиционное движение будет действовать исключительно в фарватере Кремля.

На переговорах с Путиным, как утверждает Тихановская, она попросила бы российского главу государства предоставить белорусам право самостоятельно определять свое будущее внутри страны.

"Это переговоры о том, чтобы Россия не вмешивалась в дела Беларуси, дала возможность нам самим решить свое будущее. Беларусь от России никуда не денется, стену мы не построим", - подчеркнула Светлана Тихановская.Читайте такжеВстреча Путина с Лукашенко: Тихановская выдвинула обвинение президенту РФ

Светлана Тихановская и события в Беларуси

  • Светлана Тихановская заняла второе место на выборах президента республики Беларусь, которые состоялись 9 августа. Ее результат – 10,12% голосов. Победителем выборов ЦИК признал Александра Лукашенко с показателем 80,1%.
  • В белорусской оппозиции считают, что выборы президента были сфальсифицированы, и именно Тихановская является избранным президентом страны. После выборов в Беларуси начались массовые протесты, которые проходят каждые выходные.
  • 11 августа Тихановская была выдворена режимом с территории Беларуси и сейчас проживает в Литве.
  • В Беларуси политик проходит фигурантом в уголовном производстве из-за создания Координационного совета Беларуси. Недавно ее анкета появилась в базе данных МВД России. Российские правоохранители объяснили, что Тихановскую разыскивает Беларусь, а в базах России она появилась из-за того, что Минск объявил ее в межгосударственный розыск.

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