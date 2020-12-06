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Тихановская анонсировала крушение режима Лукашенко и сделала новое заявление

6 декабря 2020, 04:10
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Народ Беларуси должен осознавать свою ответственность за судьбу страны, утверждает Светлана Тихановская.

Светлана Тихановская
Победа оппозиции над режимом Лукашенко неизбежна - Тихановская / Скриншот YouTube

События, связанные с протестами в Беларуси, длятся уже пятый месяц. За этот период белорусы научились отстаивать свои права и продемонстрировали единство. Режим Александра Лукашенко ждет крушение, а победа оппозиции – неизбежна. При этом каждый должен помнить о своей ответственности перед будущим страны.

Об этом заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская накануне новой политической акции в стране – Марша воли, который должен состояться в воскресенье, 6 декабря, сообщает ее пресс-служба в Telegram.

По ее словам, главным достижением белорусов за время протестов является приобретение способности отстаивать свои права и демонстрировать единство.

Оппозиция одержит победу над властью, однако каждый должен понимать об ответственности перед своей страной и знать, что источником власти в государстве является народ.

"Наша победа неизбежна – режим прекратит свое существование. Но очень важно помнить, какова цена этого, и больше не позволить оказаться в ситуации, когда придется платить ее снова. Каждый из нас несет ответственность за то, в какой Беларуси мы будем жить", - добавила Тихановская.Читайте такжеРежим Лукашенко в шаге от краха: в Беларуси объяснили ситуацию

Напоследок политик призвала белорусов показать, что народ не намерен сдаваться, и принять участие в Марше воли.

"Поэтому я поддержу всех, кто завтра выйдет в свой двор, район и город. Каждый марш — это напоминание о том, что беларусы не сдадутся. Мы не позволим отбирать наши права и закрывать глаза на преступления. И напомним об этом каждому, кто окажется в Единой Книге Регистрации Преступлений", - подчеркнула Тихановская.

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