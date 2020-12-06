Тихановская анонсировала крушение режима Лукашенко и сделала новое заявление

Народ Беларуси должен осознавать свою ответственность за судьбу страны, утверждает Светлана Тихановская.
События, связанные с протестами в Беларуси, длятся уже пятый месяц. За этот период белорусы научились отстаивать свои права и продемонстрировали единство. Режим Александра Лукашенко ждет крушение, а победа оппозиции – неизбежна. При этом каждый должен помнить о своей ответственности перед будущим страны.
Об этом заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская накануне новой политической акции в стране – Марша воли, который должен состояться в воскресенье, 6 декабря, сообщает ее пресс-служба в Telegram.
По ее словам, главным достижением белорусов за время протестов является приобретение способности отстаивать свои права и демонстрировать единство.
Оппозиция одержит победу над властью, однако каждый должен понимать об ответственности перед своей страной и знать, что источником власти в государстве является народ.
"Наша победа неизбежна – режим прекратит свое существование. Но очень важно помнить, какова цена этого, и больше не позволить оказаться в ситуации, когда придется платить ее снова. Каждый из нас несет ответственность за то, в какой Беларуси мы будем жить", - добавила Тихановская.Читайте такжеРежим Лукашенко в шаге от краха: в Беларуси объяснили ситуацию
Напоследок политик призвала белорусов показать, что народ не намерен сдаваться, и принять участие в Марше воли.
"Поэтому я поддержу всех, кто завтра выйдет в свой двор, район и город. Каждый марш — это напоминание о том, что беларусы не сдадутся. Мы не позволим отбирать наши права и закрывать глаза на преступления. И напомним об этом каждому, кто окажется в Единой Книге Регистрации Преступлений", - подчеркнула Тихановская.
Светлана Тихановская новости
- Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская 3 декабря сделала заявление о том, что режим Александра Лукашенко на грани краха. В скором времени представители системы вынуждены будут сесть за стол переговоров с народом, а сама политик готова стать главой государства на время переходного периода.
- Советник Тихановской Александр Добровольский считает, что в ближайшем будущем Беларусь может ждать два сценария: либо в стране пройдут новые выборы и Лукашенко уйдет, либо глава РБ усилит давление, вследствие чего оппозиция буде вынуждена уйти в подполье.
- 5 декабря Светлана Тихановская обратилась за помощью к США, призвав Конгресс принять закон, расширяющий полномочия американского президента по внесению санкций против официального Минска.