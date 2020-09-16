Тихановская дала Лукашенко громкое обещание

Лидер оппозиции Беларуси рассказала, что ждет Лукашенко в случае, если он уйдет.
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что если действующий президент Беларуси Александр Лукашенко уйдет из власти мирно, он получит гарантии личной безопасности.
Об этом Тихановская рассказала в интервью LB.
Политик подчеркнула, что в этом вопросе будет учтено мнение всех белорусов.
"Это все подлежит обсуждению. Если мирно пойдет, по-человечески, конечно, такая вероятность есть. Можно даже сказать, уверенность. Лично я должна говорить за всех людей", – добавила Тихановская.
На уточняющий вопрос о том, получит ли Лукашенко гарантии безопасности, если уйдет с должности, Тихановская ответила: "Да".
Заявления Тихановской – о чем она говорила ранее:
- 15 сентября лидер объединенной белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что деньги, выделенные Россией президенту Беларуси Александру Лукашенко, идут не на что-то крайне необходимое белорусскому государству, а на агрессивные действия.
- 15 сентября Светлана Тихановская высказала сожаление от имени всего белорусского народа в связи с тем, что президент РФ Владимир Путин поддержал "диктатора" Александра Лукашенко.
- 11 сентября лидер объединенной белорусской оппозиции Светлана Тихановская оценила поддержку Россией режима Александра Лукашенко. Как подчеркнула она в интервью польской Rzeczpospolita, РФ пока умеренно поддерживает Минск. По ее мнению, президент России занял выжидательную позицию.
Автор: Адриана Бубновская