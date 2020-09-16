Тихановская дала Лукашенко громкое обещание / Reuters

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что если действующий президент Беларуси Александр Лукашенко уйдет из власти мирно, он получит гарантии личной безопасности.

Об этом Тихановская рассказала в интервью LB.

Политик подчеркнула, что в этом вопросе будет учтено мнение всех белорусов.

"Это все подлежит обсуждению. Если мирно пойдет, по-человечески, конечно, такая вероятность есть. Можно даже сказать, уверенность. Лично я должна говорить за всех людей", – добавила Тихановская.

На уточняющий вопрос о том, получит ли Лукашенко гарантии безопасности, если уйдет с должности, Тихановская ответила: "Да".

Заявления Тихановской – о чем она говорила ранее: