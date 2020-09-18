Тихановская готовит новый удар: в Беларуси анонсировали масштабные протесты

Массовые протесты в Беларуси / TUT.BY

В Беларуси ожидаются новые массовые народные выступления. Масштабный Марш справедливости назначен на воскресенье, 29 сентября.

Соответствующая информация опубликована белорусским оппозиционным Telegram-каналом Nexta.

"Оккупанты до сих пор делают вид, что пыток и убийств не было. Нас призывают "забыть" и "перевернуть страницу", а тем временем продолжают насилие и беспредел. В то же время весь цивилизованный мир готовит санкционные списки против узурпатора и его окружения. Светлана Тихановская вместе с штабом активно принимает в этом участие", — сказано в сообщении.

При этом белорусов призывают "показать на марше своего кандидата для санкций, который запал вам в душу" — распечатать портреты силовиков и фальсификаторов выборов с их личными данными.

"Собирайтесь только очень большими группами, проводите разведку, вычисляйте провокаторов. Если вас мало, добирайтесь на транспорте. Носите маски!" — призывают оппозиционеры.

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Отметим, что масштабные протестные акции анонсированы не только в Минске, но и в других городах Беларуси.

По словам организаторов, Марш справедливости начнется в 14:00.