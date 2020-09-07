Тихановская назвала цель похищения Колесниковой

Оппозиция продолжит выводить людей на улицы Беларуси, утверждает Светлана Тихановская.
Инцидент в Беларуси, связанный с похищением одного из лидеров протестов Марии Колесниковой, это попытка официальных властей нарушить режим работы Координационного совета. Однако такие действия не остановят белорусские оппозиционные силы.
Об этом заявила победитель президентских выборов в Беларуси по версии оппозиции Светлана Тихановская, сообщает пресс-служба политика.
По ее словам, похищение Марии Колесниковой, а также ее соратников – Антона Родненкова и Ивана Кравцова – является попыткой власти остановить события в Беларуси. Однако такие действия закончатся провалом, так как оппозиция и белорусский народ продолжат бороться за освобождение заключенных и проведение новых президентских выборов.
"Режим занимается террором, по-другому это не назовешь. Похищение Марии Колесниковой, Антона Родненкова и Ивана Кравцова — это попытка сорвать работу Координационного Совета. Но это нас не остановит. Чем больше они запугивают, тем больше людей будет выходить на улицу. Мы продолжим борьбу, будем добиваться освобождения всех заключенных и проведения новых честных выборов", - заявила Тихановская.
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- Напомним, в понедельник, 7 сентября, в центре Минска неустановленные лица похитили белорусского оппозиционного политика Марию Колесникову. Ее посадили в автобус, после чего транспортное средство скрылось с места инцидента.
- Примечательно, в силовых структурах Беларуси утверждают, что у них нет информации о том, что Колесникова была задержана. Правоохранители проверяют сведения о ее похищении.
- Добавим, Колесникова принимала участие в митинге 30 августа у дворца Лукашенко. В день рождения действующего президента Беларуси народ пришел к нему на разговор. Колесникова просила у оцепления резиденции встречи с главой РБ.